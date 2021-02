Luka Doncic et Zion Williamson en mode career-high : le futur de la Ligue est là mais c’est bien le Slovène qui repart avec la win

Dans une orgie offensive affolante, Luka Doncic a donc lâché son career-high au scoring (46) pour venir à bout des Pelicans, eux aussi menés par un Zion en mode… career-high (36 points à 14/15 au tir). Adam Silver peut dormir sur ses deux (grandes) oreilles (pointues), le futur de la Ligue s’annonce radieux.

273 points ont été scoré ce vendredi soir lors de la rencontre entre les Mavs et les Pelicans, permettant à de nombreux records offensifs de tomber les uns après les autres. Par où commencer ? Le show offensif commence du côté de la Lettonie puisque Kristaps Porzingis va enchaîner les tirs du parking dès le début de rencontre. Le Letton tentera ainsi… 9 tirs à 3-points dans le premier quart-temps, le plus haut total pour un joueur sur douze minutes cette saison, dont quatre feront ficelle. La Licorne finira la rencontre avec huit tirs primés rentrés en treize essais, là aussi un record en carrière, et 36 points au compteur. Par ailleurs, dans l’histoire de la NBA, aucun joueur de 2m13 ou plus n’avait mis autant de tirs à 3-points dans une rencontre. Une performance offensive bien énervée qui n’allait être qu’un apéritif puisque c’était ensuite au tour de Zion Williamson, le numéro un de la Draft 2019, de venir tout exploser sur son passage. Zion finit la première période à 10/10 au tir, devenant le premier joueur de l’histoire des Pelicans à faire un 10/10 sur une mi-temps, et le deuxième cette saison, après… Austin Rivers. Par ailleurs, avec un seul tir raté dans la rencontre (sur un essai du parking), l’ancien de Duke était à un tir rentré dans la raquette de rejoindre Hakeem Olajuwon en tant que seul joueur de l’histoire NBA à mettre autant de tirs sans en rater aucun dans la raquette. On vous avait dit qu’il fallait vous chauffer avant ce papier car les records sont tombés comme des mouches… et attention ce n’est pas fini, car avec 36 points et une domination dans la peinture assez phénoménale, Zion a battu son career-high en point, sauf qu’il a été éclipsé par un autre pépère, qui – lui aussi – est allé chercher quelques records, une spécialité depuis le début de sa carrière.

Car Luka Doncic et les records, c’est une histoire d’amour qui bat son plein et on se demande même où elle s’arrêtera tant le love continue de grandir rencontre après rencontre. À l’approche de la Saint Valentin, Doncic a donc décidé de faire tomber son career high en points en lâchant 46 puntos sur la défense des Pels, à 17/30 au tir dont 5/8 de loin. Et si vous pensez que c’est tout, c’est que vous ne connaissez pas encore bien le Slovène puisqu’il a évidemment ajouté 8 rebonds et 12 passes décisives à cette ligne statistique déjà bien grasse. C’est son 24ème match avec au moins 30 points et 10 assists, autant que tous les autres joueurs de l’histoire des Mavericks (née après 1980) réunis, c’est aussi son septième match avec au moins 40 points et 10 assists. Combien de Mavericks l’ont fait avant lui ? Zéro. Allez on continue… en ajoutant que Doncic a donc réussi cette nuit son treizième match consécutif à 25 points ou plus, en égalant un record de franchise qu’il partage désormais avec Mark Aguirre et Dirk Nowitzki qu’ils l’ont chacun fait une fois. Un record qu’il pourra faire tomber le jour de la Saint-Valentin, le coquin, dimanche face aux Blazers. Et comme ça ne suffit pas, les Pels se sont aussi mangés 25 tirs du parking dans la bouche, record de franchise pour Dallas, et ce pour le second match d’affilée. Bilan : nouveau record NBA puisque jamais une équipe n’avait encaissé 50 tirs à 3-points en l’espace de deux rencontres.

Allez petit aspirine et on reprend, mais promis, niveau record c’est « tout » pour aujourd’hui. Avec cette victoire Dallas enchaîne sur une quatrième win de suite et possède ce matin un bilan qui revient presque à l’équilibre : 13 victoires pour 14 défaites. Surtout, les Mavs prennent un match d’avance sur leur adversaire du soir et concurrent direct dans la course aux Playoffs ou au play-in. On va s’arrêter là et pour les amoureux de la défense on vous conseille… d’éviter à tout prix le replay de ce match.

Luka Doncic fait tomber des records, les Mavs gagnent, hum… on dirait bien qu’on a retrouvé l’équipe de Dallas qui nous a tant charmé l’année dernière. Quatrième victoire de suite et un Top 8 qui se rapproche à grand pas, ça y est, la machine est lancée.