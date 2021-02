Les Knicks ont explosé les Kings : 140 points inscrits, tout le monde a croqué, et… Frank Ntilikina a rejoué au basket !!!

Sans Elfrid Payton, blessé, Tom Thibodeau s’est enfin résolu à faire jouer… Frank Ntilikina, qui n’avait plus foulé un parquet depuis le 29 décembre dernier ! 7 points, 2 assists et 3 interceptions pour son retour dans la large victoire des siens, qui ont explosé des Kings encore scandaleux en défense en encaissant un season-high des Knicks à 140 points.

Alerte ! Alerte ! Alerte ! Frank Ntilikina a rejoué au basket-ball !!! Le Français a foulé le parquet pour la première fois depuis le… 29 décembre dernier et a profité de la blessure d’Elfrid Payton laissant un vide dans la rotation à la mène pour gratter ses premières minutes de l’année. Et on peut dire que Ntilikina n’a pas déçu, et qu’il pourra on l’espère profiter de cette performance pour trouver sa place dans la rotation serrée de Tom Thibodeau. Avec 7 points à 3/6 au tir, 2 rebonds et surtout 3 interceptions en 23 minutes de temps de jeu, le Français a plutôt réussi son retour et il a montré toute son importance en défense, ce qui aura forcément un impact quand on sait que Thibodeau a fait de ces Knicks version 2021 une superbe machine à défendre. Le Français a paru bien physiquement, rassurant quand on sait qu’il n’a pas joué pendant presque deux mois, embêté par une blessure au genou et par le protocole sanitaire notamment. Un retour qui fait bien plaisir car ici on a toujours pas abandonné le projet Franky et il a tout de suite montré qu’il peut apporter instantanément, notamment en défense. En parlant de défense… il serait temps que Sacramento prenne connaissance du concept car une nouvelle fois les Kings n’ont montré aucune détermination dans cette partie du jeu. Sacramento a donc encaissé 140 points… par la 25ème plus mauvaise attaque de la Ligue, et les Knicks ont logiquement explosé leur season high puisque leur précédente meilleure marque était de 130 puntos. Une démonstration offensive ou plutôt une démonstration d’absence de défense de la part des Kings, qui continue de leur faire grand mal puisque c’est une neuvième défaite de suite pour les hommes de Luke Walton qui continuent de couler dans les profondeurs de l’Ouest. La huitième place est désormais à 5,5 victoires d’écart et les espoirs de play-in s’éloignent petit à petit, bien dommage après un début de saison prometteur.

Les Knicks, équipe qui marque le moins de points par match de toute la NBA, ont donc planté… … 77 points en première mi-temps face aux Kings. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

Face à cette défense qui rendrait les 2018-19 Cavaliers fiers, l’attaque des Knicks s’est donc évidemment régalée, à commencer par Derrick Rose qui, pour son premier match en tant que titulaire avec NY finit sa soirée avec 18 points à 7/11 au tir, dont un superbe 5/5 pour commencer le match. Mais ce n’est pas le seul à avoir commencé sur un perfect au tir puisque le rookie Immanuel Quickley a également régalé en sortie de banc, rentrant ses quatre premiers tirs pour un total de 16 points en sept minutes. L’ancien Wild Cats finit avec 25 points à 5/10 au tir dont un 12/12 sur la ligne des lancers, montrant toute son agressivité et sa dextérité près du cercle. Julius Randle a pour sa part de nouveau fait le taf avec 21 points et 14 rebonds mais c’est bien… Alec Burks qui a été la goutte de trop pour les Kings puisque l’arrière finit avec 24 points dont… 19 dans le dernier quart. En tout, ce sont six Knicks qui ont scoré dix points ou plus cette nuit, en démontrant une nouvelle fois que même ta grand-mère peut finir avec un plus/minus positif face à cette défense de zoulettes. 77 points à la mi-temps, leur meilleure marque depuis dix ans, 140 en tout, record cette saison, Tom Thibodeau peut être fier de ses hommes qui ont tiré à 58% au tir dont… 53% de loin ! Avec cette win, New York retrouve le Top 8 avec un bilan de 16 victoires pour 17 défaites, synonyme de sixième place à l’Est. Un bilan qui pourrait s’améliorer puisque le calendrier des Knickerbockers jusqu’au All-Star Break est plutôt clément : Pacers, Pistons, Spurs puis Pistons une nouvelle fois, y a grave moyen d’arracher trois victoires sur quatre pour aller chercher, pourquoi pas… le Top 4 !

Les Knicks en collent 140 aux Kings, record cette saison pour des New-yorkais qui ont vu notre Franky national rejouer au basket et de manière plutôt encourageante, spécialement en défense où le Français a été omniprésent. Belle soirée pour les FrenchKnicks fans !