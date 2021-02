NBA Top 10 du jour : Dwight Howard au tomar et à la bâche, c’est gentil de nous rappeler l’année 2011

Pendant votre petit-déj’ ou dans les transports pour aller au boulot, c’est l’heure de mater votre Top 10, comme chaque matin. Au programme, un concours de détente version Dunk Contest et un Dwight Howard bien vintage.

#10 : Ben Simmons enfonce la défense des Mavs et amène Maxi Kleber jusque dans son propre filet afin de s’assurer qu’il figure bien sur le poster.

#9 : Dwight Powell avait dix-huit piges quand Dwight Howard a gagné son premier DPOY. Visiblement il n’a pas compris qu’un monstre défensif ne s’éteint jamais totalement.

#8 : A défaut de combler les trous dans sa propre défense, Tyrese Haliburton profite des espaces dans celle des Knicks. Magnifique offrande entre cinq new-yorkais pour un Richaun Holmes qui n’a plus qu’à conclure.

#7 : Pick-and-roll Lonzo-Zion épisode 178 : Thanos qui pose l’écran, qui roule, et puis qui claque un dunk à deux mains malgré Brook Lopez qui est venu poser pour la photo.

#6 : Encore du pick-and-roll et un expert en la matière. James Harden qui fixe et qui balance la balle à rebond main gauche, on l’a vu faire bien 20000 fois avec Clint Capela. Plus jeune mais non moins volant, Nic Claxton se fait un plaisir de finir le boulot.

#5 : On retrouve notre Dwight Howard 2011 avec un gros tomar sur le museau des Mavs. Voir D12 arriver dans la raquette comme un boulet de canon n’est jamais bon signe.

#4 : Zion Williamson n’est pas qu’une machine à dunks, c’est aussi une machine à baffes et Donte DiVicenzo devrait s’en souvenir avant d’attaquer le cercle.

#3 : Ja Morant offre souvent le caviar mais cette fois c’est lui qui vient finir le alley-oop avec une passe signée Grayson Allen.

#2 : Frannnnnnk is back !!! Belle transition et le décalage pour offrir l’avenue des Champs-Elysées à Obi Toppin qui finit en haut de la tour Eiffel.

#1 : Michael Porter Jr ne sait visiblement pas couper avec 4 secondes à jouer et aucun défenseur mais il sait encore mettre un tomar sur Rui Hachimura. Merci à Jokic d’avoir fait 99% du taf au passage.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.