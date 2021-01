Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et une nuit relativement calme, heureusement que Theo Maledon était là

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Une carotte barbue en TTFL, une victoire des Knicks, un Frenchie qui régale et une purge de niveau départemental à Atlanta. Allez zou, envoyez le récap et bon dimanche.

– Les rencontres de la nuit

Rockets – Kings : 102-94

Pacers – Knicks : 102-106

Magic – Thunder : 99-108

Sixers – Hornets : 127-112

Hawks – Cavaliers : 91-96

Pelicans – Raptors : 120-116

– Ce qu’il fallait retenir

James Harden était absent pour cause de douleurs à la cheville, vivement demain, les photos de lui au strip-club s’annoncent mémorable.

Du coup c’est John Wall qui s’est occupé de tout face aux Kings et franchement c’était pas tout mal.

Coup d’arrêt pour les Pacers malgré un énorme Malcolm Brogdon. En face les Knicks étaient trop forts, phrase incroyable s’il en est.

Nikola Vucevic a été grand face au Thunder, mais il a surtout été seul. Victoire d’OKC, et ça s’annonce suffisamment rare pour qu’on vous en parle.

Theo Maledon au All-Star Game c’est pour bientôt. Encore un bon match pour le Frenchie d’OKC, tellement propre que ça lave les mains de l’écrire.

Gros match de Terry Rozier pour les Hornets face à Philly, belle entrée également de LaMelo Ball, mais match à vomir de Devonte’ Graham

Pas assez suffisant évidemment pour gêner plus que ça des Sixers qui ont pu compter sur tout le monde cette nuit, même un bon Tyrese Maxey, ce rookie découvert par les soins de votre serviteur il y a huit ans, au détour d’une ballade dans un square. Prem’s.

Le match entre les Hawks et les Cavs fut d’une dégueulasserie sans nom.

Et à ce petit jeu-là ce sont les Cavs d’un gros Collin Sexton qui l’ont emporté de justesse.

Steven Adams est arrivé en claquettes à la salle.

Dans la neige.

Les Pels ont fini par l’emporter face aux Raptors, car Brandon Ingram est un meilleur basketteur que Pascal Siakam.

Et si Eric Bledsoe se met à mieux jouer que Fred VanVleet et Kyle Lowry réunis, ça va vite tourner au délire.

Mais n’oublions pas, malgré tout, que Jaxson Hayes et Nickeil Alexander-Walker ne sont pas loin d’être les deux pires choix de la Draft 2019.

– Les moments forts

Malcolm Brogdon est parfait sur ce premier quart, littéralement. 17 points, 6/6 au tir, 4/4 de loin, 1/1 aux lancers, 3 passes, 0 balle perdue. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2021

Juste 40 secondes de Théo Maledon. pic.twitter.com/sxMUal5819 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2021

Juste 50 secondes de Théo Maledon. pic.twitter.com/jrlUTHV0gl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2021

JaVale McGee donne l’avantage aux Cavs sur un eurostep and one terminé par un finger roll main gauche et je vous confirme que j’ai tweeté ça sobre pour démarrer 2021. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2021

– Le top pick en TTFL : Malcolm Brogdon

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le classement

– Le programme de ce soir

21h : Pistons-Celtics

0h : Nets-Wizards

0h : Grizzlies-Lakers

1h : Wolves-Nuggets

1h : Spurs-Jazz

2h : Bulls-Mavericks

2h : Suns-Clippers

2h30 : Warriors-Blazers

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 que l’on vous souhaite une fois de plus merveilleusement belle, que l’on souhaite à tout le monde meilleure que la précédente. Tout simplement, pour commencer.