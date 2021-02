Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et une quatrième place à l’Est qui vaut une neuvième à l’Ouest

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un déséquilibre entre les Conférences, un Français chez l’Oncle Sam, le réveil de la tortue, un Norman qui fait des vidéos de highlights, une grosse brute qui distille 19 assists et LeBron qui tente de poster Zlatan.

Celtics-Pacers : 118-112

Raptors-Rockets : 122-111

Pistons-Kings : 107-110

Heat-Jazz : 124-116

Bulls-Suns : 97-106

Grizzlies-Clippers : 99-119

Thunder-Hawks : 118-109

Warriors-Hornets : 130-121

Lakers-Blazers : 102-93

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

"𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘁𝗼 𝘄𝗼𝗿𝗸…" 🎤 Théo Maledon (13 𝗽𝘁𝘀, 12 assts) pic.twitter.com/zHwrNVPTzQ — OKC THUNDER (@okcthunder) February 27, 2021

The best buckets & dimes from @Money23Green's historic night on #WarriorsGround 11 PTS | 12 REB | 19 AST pic.twitter.com/51Fer4LNqX — Golden State Warriors (@warriors) February 27, 2021

the MVP chants were raining down tonight ☕ @JimmyButler pic.twitter.com/QWJkwygeW4 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 27, 2021

another kyle lowry masterpiece tonight (via @Raptors) pic.twitter.com/w2T2nBg0jk — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) February 27, 2021

LeBron and Carmelo caught up before facing off 😊 pic.twitter.com/nvRHDRbY1E — ESPN (@espn) February 27, 2021

"He’s doing three fingers to the head like Carmelo Anthony . . . Come up with your own celebration. Be original." – Kelenna Azubuik on LaMelo Ball 🤭 pic.twitter.com/Fy13Ys9fU9 — NBA Central (@TheNBACentral) February 27, 2021

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism. “I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz — SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021

Victor Oladipo finished the night with 27 points. 🚀 Highlights 📺⤵️ pic.twitter.com/welByYxRhb — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 27, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Kawhi Leonard

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

01h00 : Sixers-Cavaliers

01h00 : Wizards-Timberwolves

02h00 : Spurs-Pelicans

02h00 : Knicks-Pacers

02h00 : Magic-Jazz

02h00 : Thunder-Nuggets

02h30 : Nets-Mavericks

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et neuf matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !