NBA Top 10 du jour : ah oui tiens, c’est vrai, Dennis Smith Jr. joue à Detroit

Pendant votre petit-déj’ ou dans les transports pour aller au boulot, c’est l’heure de mater votre Top 10, comme chaque matin. Au programme aujourd’hui ? On est heureux d’avoir des nouvelles du petit Dennis Smith Jr., qui collectionne toujours les défaites mais désormais du côté de Detroit.

#10 : la passe de Jayson Tatum pour Payton Pritchard nous confirme surtout que Jayson Tatum devrait laisser sa place au All-Star Game à Payton Pritchard.

#9 : alors ça c’est la grande nouvelle du jour, Chris Paul serait donc un grand spécialiste du pick-and-roll.

#8 : Ja Morant with the duuuuuuuuuuu, ah bah non.

#7 : Rudy Gobert a globalement pris le bouillon face à Bam Adebayo, mais ça ne l’a pas empêché de lui payer une crêpe nutella-chantilly.

#6 : s’il y avait des Playoffs pour couronner le plus beau poignet de la Ligue, Mike Muscala passerait au moins le premier tour.

#5 : ceci est une passe plutôt précise d’un joueur de basket plutôt doué.

#4 : James Wiseman au poste, régalez-vous.

#3 : vous avez déjà essayé d’arrêter un camion sur l’autoroute ?

#2 : durant son séjour dans les airs, Darius Bazley a eu le temps de passer faire des courses, d’appeler sa mère sur WhatsApp et de se faire vacciner.

#1 : ah oui tiens, c’est vrai, Dennis Smith Jr. joue à Detroit

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.