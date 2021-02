Air Jordan 4 Taupe Haze : la sortie sneakers la plus épicée de ce début d’année

Très attendues par les collectionneurs, les Air Jordan 4 Taupe Haze font enfin leur entrée dans les rayons. Une pièce savoureuse à retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

Parmi toute la liste de Jojo, les Air Jordan 4 ont toujours autant la cote. Que ce soit pour leur silhouette ou leur ancrage historique, chaque nouveau coloris est un mini-événement toujours curieux à regarder. Alors pour ceux qui songent à agrandir leur meuble à chaussures, les Taupe Haze risquent de vous intéresser. Avec leur empeigne hybride entre suede et cuir craqué, les dernières AJ4 ne manquent pas de caractère. Du noir et du rouge complètent la paire au niveau de la semelle, du tablon et du Jumpman sur sur la languette. Au global, c’est une paire très actuelle avec un gros travail de textures qui devrait vite convaincre les puristes de craquer leur budget pour se les offrir. On parle certainement là de l’un des plus grosses sorties de l’année chez Jordan Brand et nous ne sommes pourtant pas encore au mois de mars.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Delta SP Vachetta Tan, une petite touche estivale en plus.

les Jordan Delta SP Vachetta Tan, une petite touche estivale en plus. On les imagine déjà à ses pieds : Carmelo Anthony avec un style de vêtement un peu camo.

Carmelo Anthony avec un style de vêtement un peu camo. L’occasion parfaite pour les porter : dans une brocante spécialisée dans les vieilles pièces rares.

dans une brocante spécialisée dans les vieilles pièces rares. On aime : un coloris très attendu qui tient toutes ses promesses et toujours cette dose de nouveauté malgré l’âge du modèle.

un coloris très attendu qui tient toutes ses promesses et toujours cette dose de nouveauté malgré l’âge du modèle. On aime moins : comme souvent avec Jojo, ce n’est pas une paire abordable.

Les Air Jordan 4 Taupe Haze sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Et malgré le prix, ça devrait se vendre comme des petits pains.

Source : Jordan Brand