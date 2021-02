Damian Jones s’engage pour dix jours avec les Lakers : LeBron tente le tout pour le tout, même de faire venir des joueurs de volley

Shams Bomb !! Damian Jones s’est donc engagé dix jours avec les champions en titre et il aura ainsi jusqu’au All-Star Break pour montrer qu’il mérite une place garantie chez les jaunes et violets. Les Lakers commencent leur marché du printemps et il est bien temps car sans AD, ça sent un peu le réchauffé à Los Angeles.

Tout frais champion, le King vient d’ajouter un autre… double-champion NBA à son armada, enrichissant ainsi un peu plus l’armoire à bague de l’effectif. Damian Jones, champion NBA avec les Warriors en 2017 et 2018, rejoint celui qu’il a battu à deux reprises en signant un contrat de 10 jours avec les Lakers. Rob Pelinka a enfin décidé de s’activer sur le marché des transferts en voyant son équipe en grosse galère ces derniers temps. En effet, la franchise aux 17 titres a stoppé cette nuit une série de quatre défaites d’affilée et ils n’ont remporté que deux victoires depuis la blessure d’Anthony Davis le 14 février dernier. Jones apportera pour sa part un peu de concurrence au poste de pivot et aura donc jusqu’au All-Star Break pour montrer ce qu’il est capable d’apporter à cette équipe. A voir s’il arrivera à gratter des minutes à Marc Gasol et Montrezl Harrell, les deux pivots de la rotation actuelle des jaunes et violets, mais du haut de ses 2m11 le plus mauvais Damian de la ligue apportera en tout cas de la taille, dans un registre qui manque parfois aux Lakers quand AD est absent et Marc Gasol se repose sur le banc.

The Los Angeles Lakers have signed center Damian Jones to a 10-day contract. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021

Dans sa cinquième saison NBA, Jones va déjà découvrir sa quatrième équipe. Après trois années avec les Warriors lors desquelles il a joué 49 rencontres pour des moyennes de 3,6 points et 2,3 rebonds, le pivot a ensuite réalisé sa meilleure saison statistique avec les Hawks l’année dernière. Dans un effectif où être grand suffisait à être titulaire au poste de pivot, Jones a joué 55 rencontres dont 27 en tant que starter, pour des moyennes de 5,6 points et 3,7 rebonds en 16 minutes de temps de jeu. Non conservé par Atlanta à l’automne, Jones a ensuite trouvé du job du côté de l’Arizona où il a signé un contrat de deux ans. 14 rencontres avec les Suns cette saison, pour un total de 94 minutes sur le terrain, 22 points, 18 rebonds et 5 contres. Yeah. Coupé le 23 février par Phoenix, Damien Jaunes n’a donc pas mis beaucoup de temps pour retrouver du travail et les Lakers ont jeté leur dévolu sur lui mais malheureusement, il semble que le garçon ait encore beaucoup de travail à faire pour trouver une place stable dans une équipe NBA et il serait évident ne serait pas surprenant de voir les Lakers s’en séparer dèq que Davis sera de retour.

Récemment coupé par les Suns, Damian Jones a retrouvé du boulot 600 kilomètres plus à l’Ouest dans une équipe des Lakers un peu en galère et qui a besoin de nouveaux soldatx pour insuffler un second souffle au groupe en l’absence de Anthony Davis. Allez, sur un malentendu, ça peut marcher ?