Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et une alerte rouge car LaMelo Ball a trouvé le chemin du cercle

Quatrième nuit de pré-saison désormais dans le rétro, et six rencontres nous étaient proposées pour continuer de nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Cavs – Pacers : 116-106

Hornets – Raptors : 109-112

Heat – Pels : 92-114

Bucks – Mavs : 112-128

Wolves – Grizzlies : 104-123

Jazz – Suns : 111-92

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : Zion Williamson

– Le Top 5 de la nuit : clique là

– Le programme de ce soir

Sixers – Celtics (1h30)

Rockets – Spurs (2h)

Kings – Warriors (4h)

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la suite, c’est ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». Allez… à ce soir ? Y’a plutôt intérêt.