NBA Top 5 du jour : attention, Andre Drummond s’est transformé en Stephen Curry pendant le confinement

En avant le Top 5 de la nuit, et même si ce n’est que de la pré-saison, voici déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre quelques uns des premiers héros de la saison, avec notamment un certain Andre Drummond, officiellement devenu un mix entre Stephen Curry et Jason Williams.

#5 : les deux highlights d’Andre Drummond hier soir ? Un panier au buzzer du premier quart-temps, un panier marqué un mètre devant la ligne du… milieu de terrain, ah, et une no-look pass supersonique sur une attaque placée, en position de point center, ah bon. C’est donc ça le nouveau Andre Drummond ? Un mix entre Joakim Noah, Stephen Curry, Marc Gasol et Jason Williams ? Bien bien.

#4 : la seule différence entre un cône de chantier et Juancho Hernangomez ? La couleur sans doute. En même temps on n’a jamais vu Ja Morant faire des slaloms sur un chantier, mais on imagine que ce serait plus ou moins le même résultat. Mention spéciale à Karl-Anthony Towns et son acte de présence pour la photo.

#3 : Bismack Biyombo a beau avoir été une punchline de banquier pendant quatre longues années, il n’empêche qu’il est toujours capable de trouver le chemin du panier. Oui, même avec un DeAndre Bembry qui lui saute à la gorge.

#2 : oh le pick and roll finition alley-oop entre LaMelo Ball et Miles Bridges. Oh le pick and roll finition alley-oop entre LaMelo Ball et Miles Bridges. Oh le pick and roll finition alley-oop entre LaMelo Ball et Miles Bridges. On va en bouffer toute l’année et vous savez quoi , c’est tant mieux.

#1 : Brandon Ingram va bien, merci pour lui. Départ ligne de fond, poster sur le pauvre KZ Okpala qui était pourtant heureux d’être là, et on tient déjà le meilleur souvenir de la saison de Jaxson Hayes, toujours plus à l’aise sur le banc à faire le guignol que sur le terrain à sortir sur les shooteurs adverses.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour de cette jolie nuit alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.