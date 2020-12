Miracle, James Harden s’est entraîné et va même jouer ce mardi : on a envie de dire que c’est pas trop tôt

Alerte, James Harden a repris le basket. On répète, James Harden a repris le basket. Toujours très chaud à l’idée de quitter Houston, le Barbu a enfin rejoint ses coéquipiers à une semaine du début de la saison régulière. Et en plus, on devrait le voir sur le terrain face aux Spurs mardi.

Ça y est, James Harden est officiellement de retour avec les Rockets. Hier, on vous disait qu’il était sur le point de retrouver l’entraînement avec ses coéquipiers, ce fut bien le cas lundi si l’on en croit Tim MacMahon d’ESPN, Ramesse ayant passé avec succès tous ses tests COVID. Un vrai cap de franchi donc chez les Rockets et surtout, cela a enfin permis à Stephen Silas d’avoir une discussion avec sa superstar. Silas n’était pratiquement pas en contact avec Harden pendant que ce dernier faisait la gueule, mais les deux ont finalement pu échanger avant l’entraînement de lundi. Bon, comme vous pouvez l’imaginer, le coach rookie n’est pas allé remonter les bretelles de l’ancien MVP, et ils n’ont d’ailleurs pas du tout parlé des envies de départ de ce dernier. Une discussion 100% basket d’après l’entraîneur texan.

« On a parlé de basket. Je suis un entraîneur de basket, il est un joueur de basket. Donc on a parlé de ça. Au niveau de l’engagement par rapport à ce que nous essayons de mettre en place, il était là. En ce qui concerne les rumeurs et tout le reste, je ne peux pas en parler et c’est à lui qu’il faut poser cette question. »

Dans une position très inconfortable pour son premier job d’entraîneur, Stephen Silas fait de son mieux pour gérer cette situation tendax, lui qui préfère se concentrer uniquement sur la partie basket plutôt que de s’impliquer dans le dossier Harden. Mais difficile d’y échapper et cela va suivre les Rockets cette saison, même si Ramesse a déclaré qu’il allait se comporter de façon professionnelle.

En tous les cas, après son premier entraînement, James Harden devrait enchaîner avec son premier match de pré-saison. Stephen Silas a en effet indiqué que le Barbu jouera contre les Spurs ce mardi après avoir raté les deux premières rencontres face aux Bulls. On devrait donc avoir l’opportunité d’observer pour la première fois le backcourt Harden – John Wall, même si les minutes restent à déterminer d’après Silas. On imagine que Ramesse ne restera pas très longtemps sur le terrain car on vous rappelle quand même qu’il a plus de sorties en boîte que d’entraînements à son actif. Donc doucement sur la reprise, même si dans le même temps, la régulière approche à grands pas et qu’il faut trouver le rythme, autant sur le plan individuel que collectif. On surveillera ça de près la nuit prochaine, et les Rockets auront ensuite un quatrième et dernier match de pré-saison jeudi, toujours face aux Spurs.

James Harden est dans la place, on a désormais hâte de voir ce que ça va donner après tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Ça risque d’être assez chelou, mais Harden et les Rockets vont devoir avancer ensemble.

