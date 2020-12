John Wall ou pas, James Harden veut toujours bouger : désolé Jean Mur mais tu ne plais pas trop au Barbu

Auteur d’un retour prometteur en pré-saison, John Wall montre des signes encourageants après sa longue absence et semble excité à l’idée de jouer avec la superstar des Rockets James Harden. Sauf que ce n’est pas réciproque. Le Barbu veut toujours partir et n’est pas intéressé par rapport à un potentiel backcourt avec Jean Mur.

Malgré le bordel ambiant qui règne à Houston ces derniers temps, on a eu droit à une belle éclaircie ces derniers jours, et elle se nomme John Wall. L’ancien meneur des Wizards a enfin retrouvé les parquets après quasiment deux ans d’absence et a montré que les grands discours concernant son retour en forme n’étaient pas que du blabla. 13 points, 5 rebonds, 9 passes et 2 interceptions en 18 minutes lors du premier match contre Chicago, 21 points et 4 caviars en 24 minutes dans le second (toujours face aux Bulls), autant dire qu’il n’a pas l’air trop rouillé le garçon. Cependant, John Wall ou pas, James Harden n’a lui toujours pas changé d’avis. Comme l’indique Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne d’ESPN, il veut partir et rien ne semble pouvoir le convaincre de rester dans la franchise où il évolue depuis 2012. Le Barbu ne croit plus dans le projet des Rockets et ne semble de toute façon pas emballé à l’idée de jouer pour le nouveau coach Stephen Silas, qui connaît sa première expérience en tant qu’entraîneur principal d’une équipe NBA. Ramesse a plutôt la tête à Brooklyn voire Philadelphie, deux destinations qui pourraient vraiment lui convenir. D’après ESPN, il y aurait eu des discussions entre les Rockets et ces deux franchises de l’Est, mais elles ne donnent rien pour le moment, les Fusées restant campées sur leurs positions concernant la (grosse) contrepartie demandée.

En attendant que le dossier se débloque un jour, James Harden a indiqué à sa franchise qu’il allait se comporter de façon professionnelle, en s’impliquant comme il faut. On ne sait pas s’il attend une médaille mais c’est déjà ça pour les Rockets, car la situation est déjà assez compliquée. Visiblement, le Barbu a compris que c’était sans doute la meilleure chose à faire pour les différentes parties concernées afin de trouver une issue. Mais il va sûrement devoir se montrer patient avant de pouvoir enfiler un autre maillot que celui de Houston. Sur le très court terme, Harden devrait bientôt rejoindre le groupe texan. Ce lundi, il va passer son sixième test COVID de suite, lui qui a fait la bringue du côté d’Atlanta et Las Vegas avant de rentrer à H-Town il y a quelques jours. S’il est négatif, il sera autorisé pour participer aux entraînements collectifs dans la foulée et pourra ainsi plomber l’ambiance. On a hâte de voir ce que ça va donner, d’autant plus que P.J. Tucker – qui devrait également retrouver l’équipe ce lundi – est lui aussi frustré par sa situation, car il attend toujours une extension de contrat alors qu’il est sur le point de rentrer dans sa dernière année à seulement huit millions de dollars.

James Harden rêve toujours de bouger, mais au moins on devrait le voir rapidement avec les Rockets. Peut-être qu’il participera aux deux prochains et derniers matchs de pré-saison de Houston, prévus mardi et jeudi contre San Antonio.

