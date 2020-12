Preview de la soirée NBA : premier panier en carrière de LaMelo Ball, débuts de Zion Williamson, une douce nuit nous attend

Pré-saison 2020-21 acte 4, avec ce soir la quasi-réplique des matchs de samedi. Pas de Theo Maledon show ni de Stephen Curry cette nuit mais les grands débuts du Heat de Miami et des Pels de Zion Orleans à 1h du matin. On annonce une nouvelle fois des degrés d’intensité atteignant ceux d’un bras de fer entre votre mamie et votre perruche morte, mais nous on sera là, une nouvelle fois, pour vous faire vivre tout ça comme si vous y étiez.

Six matchs au programme ce soir. Cinq re-matchs et deux nouvelles darlings, l’une qui sort d’une Finale NBA et l’autre emmenée par un mec qui sort du McDo et un autre qui devrait y aller plus souvent. Allez zou, on déroule tout ça.

1h : Cavaliers – Pacers : deuxième round entre les Cavs et les Pacers, après un Game 1 remporté au buzzer par Cleveland grâce à la cerise d’un beau gâteau cuisiné par le rookie Isaac Okoro. Okoro mais aussi Cedi Osman Larry Nance ou Darius Garland s’était illustrés samedi, on attend désormais les débuts de Collin Sexton et Kevin Porter Jr., qui ne seront pas pour ce soir et que le gros Drummond se gave dessous en l’absence de Kevin Love, lui aussi forfait. Côté Pacers on a placé un micro sur le maillot de Victor Oladipo pour tenter d’intercepter une tentative de fuite chez l’adversaire, mais très clairement les Cavs n’ont pas le profil.

1h : Hornets – Raptors : là aussi un re-match, entre des Raptors qui tenteront une nouvelle fois de se construire une identité pour 2021, alors qu’en face LaMelo Ball attend toujours d’inscrire son premier panier en NBA. On attend un feu d’artifice dès que ça tombe, on attend de gros sacs de la part de Miles Bridges, et côté Tamparonto on étudiera de plus près les nouveaux rôles de Chris Boucher, Terence Davis ou Matt Thomas ainsi que les skills de Malachi Flynn, en attendant le retour de votre boule de poils préférée (ou pas) à la mène. A noter que pour Charlotte, Malik Monk ets toujours absent pour des raisons liées au COVID, toujours étrange quand on sait à quel point Monk fait attention à tout ce qui touche à l’hygiène, mais il faut avoir la ref.

1h : Heat – Pelicans : c’est le grand retour des finaliiiiiistes ! Equipe surprise de la bulle de 2020, le Heat is back pour tenter de confirmer, bon courage, et le chemin débute donc ce soir face à un cyborg nommé Zion Williamson. Zion qui devrait être présent ce soir aux côtés de Brandon Ingram et du meilleur intérieur des Pels (Nicolo Melli), alors que le duo Bledsoe / Redick sera forfait pour le baptême et que Steven Adams est toujours listé questionable à l’heure de ces lignes. Pour le Heat tout le monde semble sur le pont, du moins avant d’être échangés contre James Harden. Fans du Heat profitez-en, c’est peut-être ce soir le dernier match avec Miami de Tyler Herro, Kendrick Nunn et/ou Duncan Robinson, cette phrase est ridicule mais si quelque chose arrive d’ici 48h merci de préparer la statue à notre effigie.

2h : Wolves – Grizzlies : match 2 très intéressant ce soir entre les Ours et les Loups. D’un côté une équipe qui veut progresser dans la lignée de sa belle saison dernière avec un Ja Morant déjà tranchant samedi soir, et de l’autre des Wolves en pleine construction autour de leur duo de All-Stars. Anthony Edwards, Jaylen Nowell, Josh Okogie et Jarrett Culver pour les plus jeunes, Malik Beasley et Jake Layman, puis Ricky Rubio pour driver tout ça, Ryan Saunders a de belles notes à dispo et n’a plus qu’à trouver le bon ordre pour sa partition.

2h : Bucks – Mavericks : poker menteur n°2 entre Dallas et Milwaukee, après un premier acte lors duquel Giannis Antetokounmpo n’aura eu besoin que d’une mi-temps pour nous rappeler comment écrire son nom. En face Luka Doncic chauffre tranquillement mais trottine encore, et ce match donnera surtout l’occasion à Rick Carlisle et Mike Budenholzer de tester le niveau et/ou la forme des nouveaux. Jrue Holiday, D.J. Augustin ou Bobby Portis à Milwaukee, Josh Richardson, le rookie Tyrell Terry et le revenant Dwight Powell côté Dallas, voilà pour les focus du soir.

3h : Jazz – Suns : dernier match et encore un round 2, après avoir vu samedi Jordan Clarkson nous faire apprécier son nouvel hairstyle. Chris Paul, Dario Saric, Jae Crowder et Mikal Bridges sont incertains pour les Suns, alors que côté Jazz c’est le niveau global de Mike Conley en 2020 qui demeure incertain. 25 pions pour Devin Booker en 20 minutes, la même pour Donovan Mitchell, une tisane à 6h du mat et au lit ?

Six matchs, dont cinq revanches intéressantes, et donc les grands débuts de Zion Williamson et de Brandon Ingram, ainsi que de Jimmy Butler et toute son armée. On préchauffe, J-8 avant les choses sérieuses !

