NBA Preview 2020-21 : les Indiana Pacers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Direction l’Indiana aujourd’hui pour une analyse d’Hexperts des Pacers.

Habitués aux éliminations dès le premier tour des Playoffs, les Pacers ont décidé de changer d’entraîneur durant l’intersaison. Un Nate peut en cacher un autre, puisque Nate McMillan a été viré au profit de Nate Bjorkgren, l’ancien assistant de Nick Nurse aux Raptors. Sa mission ? Moderniser le jeu de sa nouvelle équipe et ainsi aider Indiana à franchir un cap au sein de la Conférence Est. Avec Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis, T.J. Warren ou encore Victor Oladipo, Bjorkgren aura quelques outils sympathiques pour bricoler et ce sera à lui de trouver la bonne formule. Alors, la franchise d’Indy peut-elle évoluer afin de repousser ses limites ?

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».