Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et la validation officielle du talent d’Anthony Edwards

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Un after de Christmas Day qui avait quand même bien meilleur got que le Christmas Day lui-même. Ok il n’y avait pas Kevin Durant, mais il y avait Collin Sexton et C.J. McCollum, le genre de phrase que seuls les gens restés éveillés cette nuit peuvent comprendre. Pour les autres ? Tout se passe juste ci-dessous, c’est magique.

– Les rencontres de la nuit

Grizzlies – Hawks : 112-122

Hornets – Thunder : 107-109

Pistons – Cavs : 119-128

Wizards – Magic : 120-130

Knicks – Sixers : 89-109

Bulls – Pacers : 106-125

Spurs – Raptors : 119-114

Jazz – Wolves : 111-116

Blazers – Rockets : 128-126

Kings – Suns : 106-103

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : James Harden

– Le classement

– Le programme de ce soir

21h30 : Clippers – Mavericks

1h : Hornets – Nets

1h : Wizards – Magic

1h : Pelicans – Spurs

1h30 : Cavs – Sixers

1h30 : Knicks – Bucks

2h : Pacers – Celtics

2h : Bulls – Warriors

3h : Kings – Suns

4h : Lakers – Wolves

C’était long et c’était intense, et on est donc reparti sur les chapeaux de roue après un Noël bien terne. La suite ? C’est dès ce soir avec, espérons-le, autant de suspense et de raisons de sourire. Il fallait bien ça, parce qu’on vous jure qu’ici ça tire.