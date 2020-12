NBA Top 10 : Shai Gilgeous-Alexander a fait gagner le Thunder, une phrase que l’on n’est pas sûr d’écrire souvent cette saison

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur… un game winner en trois lettres.

#10 : Trae Young balance une passe à Kevin Huerter comme on balancerait un sac poubelle à la déchetterie. Spoiler, Kevin Huerter est aussi réceptif qu’une benne.

#9 : grande nouvelle, Mitchell Robinson ne sait pas uniquement contrer des tirs à 3-points, attraper des passes lobées et faire des fautes, il est également capable de gérer seul une contre-attaque.

#8 : Andre Drummond a des comptes à régler avec les Pistons, tout le monde le sait, mais s’il pouvait éviter de mettre Sekou Doumbouya dans les embrouilles on lui en serait très reconnaissant.

#7 : la connexion James Harden / Christian Wood est déjà l’une des plus bouillantes de la Ligue, dommage que le plus barbu des deux se ballade sans cesse avec une valise.

#6 : Tobias Harris base-line, Ben Simmons putback. Toi aussi apprend l’anglais avec le Top 10 de la nuit.

#5 : info utile : ce n’est pas parce que Jerami Grant met CE genre de tir qu’il mérite forcément ses 20 millions par an.

#4 : hop tu la vois la balle Thomas Bryant ? Tu la vois ? Ah ouais ? Hop tu la vois plus.

#3 : coast-to-coast de JaVale McGee. Je crois qu’après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah c’est super. Quel pied, ah quel pied ! Oh putain ! Olalala !

#2 : quand on voit Nathan Knight profiter des passes lobées de Trae Young, on se demande bien à quel genre de massacre ressemblera l’attaque des Hawks une fois Clint Capela de retour aux affaires. Mais ça ne nous dit pas qui est Nathan Knight.

#1 : Shai Gilgeous-Alexander a fait gagner le Thunder, une phrase que l’on n’est pas sûr d’écrire souvent cette saison.

Allez, on a fait le tour, et pour les images c’est juste en dessous y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.