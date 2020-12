Obi Toppin absent sept à dix jours : le mollet droit qui siffle, la fanbase des Knicks qui chiale

Nouvelle coqueluche des fans de Big Apple, Obi Toppin ne pourra malheureusement pas faire lever les foules dans l’immédiat. Tout d’abord parce que la salle est vide, et ensuite parce que le rookie s’est blessé au mollet droit. Le verdict du toubib ? On attend dix jours et on fait un checkup.

Il constituait l’un des motifs d’espoir de la saison des Knicks, un candidat naturel au titre de Rookie of the Year et, possiblement, une pièce important pour l’avenir de la franchise. Pourtant, Obi Toppin va devoir ronger son frein encore un peu avant de pouvoir pleinement lancer sa carrière NBA. Mauvaise nouvelle pour le rookie jedi, qui voit certains de ses petits copains de promo sortir le grand jeu tandis que lui enchaînera les DNP ou plutôt les dolipranes. C’est Malika Andrews d’ESPN qui a relayé l’info.

« Toppin s’est blessé lors du premier match de la saison des Knicks contre les Pacers. Il sera réévalué d’ici sept à dix jours. Les Knicks ont quatre matchs de prévu cette semaine. »

Vous l’aurez compris, Toppin ne jouera donc probablement pas contre Milwaukee, Cleveland, Toronto ni même Indiana en fin de semaine. S’il est dans les temps, il pourra remettre le short pour affronter Trae Young et les Hawks le 5 janvier. En son absence ? C’est Julius Randle qui va pouvoir se faire plaisir. Tout le monde lui annonce qu’il va se faire jeter depuis la Draft et pendant dix jours, voilà qu’il va de nouveau avoir les coudées franches. L’ami Julo en franchise player de New York, c’est reparti ! Le 20/10 ne devrait pas être un problème, d’ailleurs il a même claqué un petit 25/7 à 11/15 au tir cette nuit. Par contre… ce serait encore mieux si l’équipe adverse ne l’avait pas emporté de vingt points à l’arrivée. Côté Tom Thibodeau on n’a pas cédé à l’émotion suite à la blessure de son jeune poulain, et le mot d’ordre reste le même : t’es blessé mais continue de taffer.

« Cela fait partie du jeu. Tu savais qu’il pourrait y avoir des blessures à cause de la longue coupure. C’est une tension, ce qu’il doit faire c’est rentrer se soigner quelques jours, étudier et passer autant de temps que possible à la salle vidéo. »

Obi Toppin s’est blessé et c’est tout New York qui attend le retour de son petit prodige, prévu pour 2021. Vu les sales blessures qu’on a eu dans le passé chez certains rookies, c’est loin d’être une catastrophe et il va donc désormais pouvoir tranquillement se préparer en étudiant les raclées encaissés par ses copains. Un mal pour un Obi 1 au final ? Ok, on sort, on est fatigué.