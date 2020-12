Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et un Anthony Edwards qui démarre avec le frein à main

Deuxième nuit de pré-saison désormais dans le rétro, et six rencontres nous étaient proposées pour continuer de nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Hornets – Raptors : 100-111

Cavs – Pacers : 107-104

Spurs – Thunder : 108-121

Bucks – Mavericks : 102-112

Wolves – Grizzlies : 105-107

Warriors – Nuggets : 107-105

Jazz – Suns : 119-105

– Ce qu’il fallait retenir

LaMelo Ball devra attendre son deuxième match pour marquer son premier panier mais tant pis, le gars fait des super passes dans le dos.

Isaac Okoro n’a même pas attendu son deuxième match pour planter son premier game winner en carrière, Jean-Michel Précocité.

Théo Maledon ne vise pas une place dans le roster du Thunder, il vise une place de titulaire au All-Star Game.

Giannis Antetokounmpo n’as même pas attendu son deuxième match pour scorer 25 pions en une mi-temps, et heureusement il n’a quasiment pas jpué de la deuxième. Sinon, on lui donne pour Noël son troisième MVP ou on attend la fin de saison ?

Anthony Edwards a fait des débuts timides avec les Wolves. Un air-ball pour réactiver le fantôme d’Anthony Bennett, un peu de mieux pour la suite, mais globalement un match assez discret. Ca viendra va.

Stephen Curry a rejoué au basket, James Wiseman et Draymond Green étaient covidés, Axel Toupane est entré pour les Warriors, Facundo Campazzo pour les Nuggets, et au final c’est encore Nikola Jokic qui s’est gavé. Goinfre.

– Le top pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le programme de ce soir

23h : Hawks – Magic

0h : Nets – Wizards

1h : Pistons – Knicks

2h : Bulls – Rockets

2h30 : Lakers – Clippers

3h : Blazers – Kings

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la suite, c’est ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». Allez… à ce soir ? Y’a plutôt intérêt.