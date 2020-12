Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et Kyle Guy qui devient le héros de Sacramento, oui vous avez bien lu

Cinquième nuit de pré-saison désormais dans le rétro, et six rencontres nous étaient proposées pour continuer de nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Sixers – Celtics : 108-99

Rockets – Spurs : 112-98

Kings – Warriors : 114-113

– Ce qu’il fallait retenir

Les Sixers et les Celtics ont démarré leur pré-saison, enfin presque. Tristan Thompson, Kemba Walker et Daniel Theis étaient absents, alors que les corps de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart étaient là mais leurs esprits, eux, étaient également absents. Pour les Sixers Joel Embiid et Tobias Harris préchauffent tranquillement, Ben Simmons ne shoote toujours pas et Shake Milton est bien parti pour confirmer sa belle fin de saison 2019-20.

James Harden a rejoué au basket. C’était face aux Spurs d’un DeMar DeRozan à la coiffure incertaine, du coup John Wall a un peu moins vu le ballon, et pour tout dire on s’est cru revenu en 2016 quand on a vu Wall, DMC, DeRozan, Aldridge et Rudy Gay ensemble sur le terrain.

Au cas où vous auriez zappé l’information, Giannis Antetokounmpo a signé hier le plus gros contrat de l’histoire de la NBA.

Stephen Curry et Buddy Hield avaient bien lancé la fin de nuit mais au final c’est… Kyle Guy qui a fermé la boutique avec un buzzer beater incroyable qui a fait perdre tous ses moyens à son collègue au numéro 24. Si vous retrouvez sa trace, merci de nous contacter.

– Le top pick en TTFL : Stephen Curry

– Le Top 5 de la nuit : ICI

– Le programme de ce soir

Knicks – Cavs (1h30)

Thunder – Bulls (2h)

Nuggets – Blazers (3h)

Suns – Lakers ( 3h)

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la suite, c’est ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». Allez… à ce soir ? Y’a plutôt intérêt.