Tout le monde il a rejoué, tout le monde il est content : KD, Kiki, Deni, Sekou, on fait le point sur les premières foulées à l’Est

Quinze franchises, quinze moods différents, mais surtout quinze dynamiques à parfaire avant le grand départ de la saison mardi prochain. On fait le point sur la Conférence Est ? Allez !

Atlanta Hawks : deux matchs face au Magic, la connexion toujours intacte entre Trae Young et John Collins, et les débuts intéressants de Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic ou Clint Capela. C’est plus de la pré-saison NBA ça, c’est les qualifs de l’Euro.

Boston Celtics : un seul match de joué, cette nuit face aux Sixers, et des cadres la tête dans les chaussettes ou à l’infirmerie. Rien de nouveau dans la grisaille du Massachusetts, on attend quelques jours pour les premières conclusions hâtives.

Philadelphia Sixers : transition parfaite, les Sixers n’ont joué qu’un match face à… Boston. Daryl Morey avait tweeté son seum un peu plus tôt dans la soirée suite à la prolongation de Giannis Antetokounmpo, et il a peut-être été rassuré par la forme affichée par ses cadres cette nuit, Joel Embiid en tête.

Toronto Tampa Bay Raptors : deux rencontres à subit les simagrées de LaMelo Ball, deux rencontres surtout passées à tester le jeune Malachi Flynn, une belle surprise, et à mettre en jambes les nouveaux venus. Kyle Lowry a maté tout ça de loin, probablement en se goinfrant

Milwaukee Bucks : deux matchs face aux Mavs, deux belles perfs de Giannis Antetokounmpo et des nouveaux (Jrue Holiday, Bobby Portis, D.J. Auguston, Bryn Forbes) qui apprennent doucement à jouer avec le joueur le mieux payé de toute l’histoire de la NBA.

Brooklyn Nets : un seul match pour les Nets mais ce fut un évènement, puisqu’il marquait le grand retour de Kevin Durant après 18 mois sans basket avec, accessoirement, Kyrie Irving à ses côtés. Quelques premières foulées qui nous ont prouvé que le Snake n’avait rien perdu de son talent, et on ne peut pas en dire autant de ses cheveux.

New York Knicks : deux matchs face aux Pistons, une victoire et une défaite mais ça on s’en fiche, et surtout les grands débuts d’Obi Toppin. Excitant sur le premier, maladroit sur le deuxième, Obi One n’attend désormais qu’une chose, la même que nous : que Julius Randle glisse sur une peau de banane. Pour le reste ? Un R.J. Barrett sexy lors du deuxième match, un Frank Ntilikina en mission défensive sur le premier mais en foul trouble sur le deuxième, et la promesse d’une belle quinzième place qui se profile. Exploit incroyable des Knicks qui sont déjà en mode tanking avant même le débuty de la saison.

Cleveland Cavaliers : des débuts fracassants pour… Isaac Okoro. Deux matchs pleins pour le pitbull de sa promo, et surtout ce game winner dès son premier match, qui mettait alors un joli point d’exclamation sur une belle première. L’une des belles histoires de ce début de pré-saison, on a même vu des gens sourire à Cleveland. Bonus track, Andre Drummond is the new Stephen Curry, à moins que ce ne soit le nouveau Jason Williams.

Charlotte Hornets : même si on adore le look un peu grunge de Cody Zeller, on attendait surtout les premiers pas de LaMelo Ball. Des débuts en deux temps, avec tout d’abord quelques skills intéressants mais une adresse cataclysmique, avant de rectifier un peu le tir lors de son deuxième match tout en régalant les copains de passes qui risquent de devenir des classiques des Top 10.

Washington Wizards : un seul match pour les joueurs de la capitale (face aux Nets), pas de Russell Westbrook ni de Bradley Beal, mais un Deni Avdija qui a offert de belles promesses pour son baptême du feu. 15 pions, pas un seul tir manqué, ça ne veut peut-être rien dire en pré-saison mais on en connait qui sont bien incapables de marquer ne serait-ce qu’un panier en DM3 alors on respecte l’ami Deni. A confirmer mais ça pue le steal, et oui on tire déjà des conclusions.

Orlando Magic : deux matchs face aux Hawks, pas énormément de nouveauté si ce n’est qu’on risque de se faire chier cette année. Aaron Gordon a une nouvelle coiffure, Cole Anthony adore shooter, et le Magic n’a pas de poste 3. Voilà voilà.

Miami Heat : un petit match pour les finalistes NBA en titre, face au cyborg Zion, et un Bam Adebayo qui a déjà rassuré sur son état de forme. pas grand chose à se mettre sous la dent car on est face à une équipe sûre de ses forces.

Detroit Pistons : l’une des équipes League Pass de cette pré-saison et pour cause, deux gamins gaulois ont les moyens d’être partie prenante de cette saison de transition. Killian Hayes a du mal avec son shoot mais semble déjà en confiance et nous a montré les bases d’une belle relation avec Blake Griffin, alors que Sekou Doumbouya a fait une grosse impression sur le deuxième match. Bonus track, Jahlil Okafor a une tronche à cloper à la mi-temps et Jerami Grant est d’ores et déjà en lice pour le titre d’escroc de l’année 2021.

Chicago Bulls : quelques belles promesses au niveau du backcourt notamment, mais pour être très honnêtes on avait les yeux braqués sur leurs adversaires. On a ce qu’on mérite, déso.

Indiana Pacers : deux matchs face aux Cavs, un Victor Oladipo discret, un secteur intérieur solide, et on se fait… déjà chier. Désolé hein.

