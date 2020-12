Deni Avdija séduit pour ses débuts à Washington : bonne nouvelle pour les Wizards, encore un crack à développer sous Scott Brooks

Ce n’était pas le joueur le plus attendu dans sa rencontre, et pourtant c’est de lui dont on a quasiment le plus parlé à la fin de la soirée. Pour ses premières minutes chez les Wizards, Deni Avdija a séduit. Entre polyvalence, patience et technique, le rookie israélien a répondu plus que présent.

Comment aurait-il pu tirer la couverture vers lui ? Kevin Durant, Kyrie Irving, Bradley Beal, Russell Westbrook, Scott Brooks, Steve Nash, Mike D’Antoni, même Amar’e Stoudemire pendant qu’on y est. Les acteurs attendus étaient tellement nombreux pour ce pauvre Nets – Wizards de mi-décembre qu’il y avait peu de chances de parler d’Avdija avant les piliers de l’actualité. Mais comme il l’a souvent montré en Europe, comme certains l’ont vu à Tel Aviv, lorsqu’il faut agir bien plus tôt que prévu Deni est là. On ne savait pas encore comment le coaching staff de Washington allait l’utiliser, avec quel temps de jeu, à quel poste, dans quel registre. On ne savait pas non plus comment le jeune homme allait réagir pour sa première sur la grande scène. La réponse, en attente de confirmation, fût nette : Deni Avdija veut être prêt pour la NBA. Si les performances d’un soir doivent être prises avec des pincettes, les attitudes et les premiers réflexes sont toujours intéressants à noter. Et une chose semble sûre concernant le petit prodige venu d’Israël, pas l’ombre d’un doute ou d’une peur dans le coin. Avdija accepte le challenge, se rend prêt face à celui-ci, et produit lorsqu’on lui laisse la possibilité de produire. La soirée démarrait avec un premier tir à trois-points, deux autres suivront dans la foulée. Du rebond et de la passe ? En veux-tu en voilà. Même au buzzer de la première mi-temps, sur un rebond défensif puis une action menée solo, Deni faisait son petit chemin comme un grand culotté, zig-zagant entre les adultes pour marquer son arrivée. Une première période réussie, validée par une seconde d’un tout aussi bon niveau.

Deni Avdija goes 6-for-6 and drops 15 PTS in his @WashWizards preseason debut 🔥#NBARooks x #NBAPreseason pic.twitter.com/vDPY01NjAg — NBA Draft (@NBADraft) December 14, 2020

Est-ce que Deni Avdija a tiré à 100% de réussite ? Oui, 6/6 au tir et donc 3/3 de loin. Est-ce qu’on attend à ce qu’il finisse sa carrière NBA à 100% de réussite ? On vous laisse répondre. Là n’est pas le principal, encore une fois il est dans les intangibles. Comme sur ces séquences, en tant que créateur balle en main, où on a vu tout le potentiel qui faisait de lui un des joueurs les plus attendus de la Draft 2020. Comment faire, quand un garçon patient et qui lit bien le jeu, peut se jouer de son défenseur derrière un écran et faire la bonne lecture pour sanctionner la défense adverse ? Caviar ligne de fond, petit floater dans le périmètre, les comparaisons avec les big guards façon Doncic ou Kukoc ont eu un brin d’écho sur ces séquences, sans aller trop loin non plus. Ce qui s’est surtout passé, c’est que Washington était cuit dans la première période mais a effectué son comeback en seconde période. Et au coeur du bordel ? Deni notamment, avec un Rui Hachimura lui aussi performant. Les deux jeunes, qui sont des produits de la pensée du management dirigé par le GM Tommy Sheppard, font partie de cette troupe de jeunes qui vont accompagner Beal et Westbrook dans leurs péripéties. Oui, c’est sûr qu’on attend les deux All-Stars à leur meilleur niveau pour que Washington se redresse à l’Est. Mais il faut aussi voir qui se développe autour des patrons, et les fans des Wizards peuvent aujourd’hui se dire qu’entre Hachimura, Avdija et Troy Brown Jr, il y a de quoi se frotter les mains. Ce qu’on attend, évidemment, c’est confirmation de la part de Deni lors des prochains matchs. Et surtout, voir si le système de Scott Brooks qui responsabilise les créateurs et les décisionnaires rapides peut parfaitement matcher avec le potentiel du numéro 9 de la dernière Draft. On va surveiller ça de très près.

Une mini-hype autour de Deni Avdija ? Elle existait déjà. Mais les curieux et curieuses qui traînent dans le coin, vous savez quoi faire. La prochaine fois que vous matez les Wizards, n’attendez pas seulement les contre-attaques de Westbrook ou les finitions de Beal. Il y a un nouveau rookie on the block.