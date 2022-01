NBA All-Star Game – le point sur les votes à l’Ouest : LeBron James recolle Stephen Curry, le King capitaine à Cleveland ?

Attention, grosse bataille en perspective ! Ce jeudi, la NBA a dévoilé les derniers résultats des votes pour le prochain All-Star Game de Cleveland. Et alors que Stephen Curry menait la danse il y a sept jours, il voit désormais un certain LeBron James revenir en force. Allez, après la Conférence Est, on fait le point sur les votes à l’Ouest.

LeBron James vs Stephen Curry, le King vs le Baby Faced Killer. Ces deux-là ont souvent été cités dans la même phrase, ils ont souvent partagé la lumière, ils ont connu de grandes batailles sur la plus belle des scènes. Désormais, ils se retrouvent dans une lutte acharnée pour la première place au classement des votes pour le All-Star Game 2022, première place synonyme de capitanat bien évidemment. On imagine que BronBron aimerait bien terminer en tête sachant que le prochain match des étoiles se déroulera dans son Ohio natal et dans la salle où il a tant brillé sous le maillot des Cavaliers. Un grand moment en perspective et la LeBron Army fait ainsi tout son possible pour détrôner la Curry Nation dans cette baston qui oppose deux des fanbases les plus importantes au niveau individuel. Lors du premier retour jeudi dernier, Steph était assez largement en tête avec 2 584 623 votes, contre 2 018 725 pour James. Aujourd’hui ? Ce n’est plus vraiment la même histoire. Certes, Steph est toujours devant avec 4 463 426 votes à la date du 13 janvier, mais le King arrive comme une locomotive avec pas moins de 4 386 392 votes. Clairement, cela se joue à un cheveu (mais pas de LeBron) et quelque chose nous dit que ces deux-là vont se rendre coup pour coup jusqu’à la fin des votes dans une dizaine de jours.

🚨 Second retour des votes pour le All-Star Game 2022 ! #NBAAllStar pic.twitter.com/M4hnk0kahM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 13, 2022

Derrière les deux intouchables, on retrouve très logiquement Nikola Jokic (3 016 380), peut-être sous-estimé dans la course au MVP mais bien présent dans celle du All-Star Game. Derrière le Joker – attention c’est épique – on retrouve… Andrew Wiggins (1 829 733), troisième au sein du frontcourt après avoir délogé Paul George blessé. Non, il n’y a aucune blague dans cette phrase. Mais si vous n’arrivez pas à imaginer Wiggins titulaire d’un match des étoiles (et on vous comprend, malgré la belle saison du bonhomme), n’oubliez pas que les votes des fans ne comptent que pour 50% du vote final, les joueurs et les médias ayant également leur mot à dire (25% chacun). Sinon, dans le backcourt derrière Steph, on se demandait si Ja Morant allait dégager Luka Doncic suite aux dingueries réalisées récemment et la grosse série de victoires des Grizzlies. La réponse est un grand oui ! Morant prend effectivement la deuxième place (1 633 313) devant Luka et on a envie de dire que c’est amplement mérité. À part ça, on a Russell Westbrook qui a fait un grand bond en avant – tout va bien – tandis que notre Rudy Gobert national reste à la neuvième place parmi les joueurs du frontcourt. Plus globalement, on remarque qu’il n’y a aucune nouvelle tête dans le Top 20 de l’Ouest par rapport à jeudi dernier. Visiblement, Brandon Ingram, Dejounte Murray ou Shai Gilgeous-Alexander, c’est du poulet.

Voilà voilà pour le petit checkpoint spécial Conférence Ouest. Rendez-vous désormais jeudi prochain pour un nouveau bilan, à quelques jours seulement de la date limite des votes, prévue le 23 janvier. Alors si vous voulez toujours envoyer votre chouchou à Cleveland, c’est le moment !

Source texte : NBA