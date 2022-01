NBA All-Star Game – le point sur les votes à l’Est : DeMar DeRozan domine, Trae Young, LaVine ou Harden à ses côtés ?

Une semaine après les premiers résultats des votes pour le prochain All-Star Game à Cleveland, la NBA a partagé un second retour ce jeudi. L’occasion évidemment de refaire un point sur ceux qui ont le plus la cote auprès des fans. Spoiler, y’a pas de gros changements au sommet, mais y’a une grosse bataille pour être capitaine ainsi que pour la deuxième place à l’arrière.

Kevin Durant toujours au top avec plus de 4 millions de votes (4 088 334), juste devant Giannis Antetokounmpo (3 808 458). Déjà largement devant la concu la semaine dernière, les deux monstres évoluant respectivement à Brooklyn et Milwaukee semblent destinés à se livrer une très grosse bataille pour terminer avec la casquette de capitaine. Pour rappel, les deux joueurs terminant avec le plus de votes dans chaque conférence seront nommés Team Captain et ils auront ainsi le loisir de choisir leurs coéquipiers via la fameuse draft du All-Star Game, moment toujours très sympa sauf pour les joueurs du Jazz. KD était capitaine l’année dernière pour la Team Durant, le Greek Freak il y a deux (et trois) ans pour la Team Giannis, on a hâte de voir qui va remporter la bataille entre les deux candidats MVP. Derrière ces deux-là, DeMar DeRozan prend la troisième place au classement des joueurs ayant récolté le plus de votes à l’Est (2 973 584), et reste clairement premier chez les membres du backcourt. La vraie baston se situe au niveau du deuxième spot chez les arrières, spot qui appartenait à James Harden lors du premier retour des votes mais le Barbu vient de se faire dégager par un certain Trae Young (1 596 301), qui mérite d’être là au vu de sa campagne XXL malgré les résultats assez pourraves des Hawks. En tout cas, y’a une lutte à trois qu’il faudra suivre de près puisque Zach LaVine n’a clairement pas dit son dernier mot. Enfin, la troisième place dans le frontcourt reste réservée à Joel Embiid (2 357 404), rien de plus normal tant le pivot des Sixers écrase tout sur son passage actuellement.

🚨 Second retour des votes pour le All-Star Game 2022 ! #NBAAllStar pic.twitter.com/M4hnk0kahM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 13, 2022

Parmi les changements en comparaison au premier retour effectué par la NBA jeudi dernier, un certain Pascal Siakam est venu intégrer le Top 10 sur le frontcourt à la place de Nikola Vucevic. Spicy P prend même la huitième place d’entrée, une entrée qui symbolise la grosse forme du Camerounais en ce moment, lui qui représente l’une des principales raisons de la belle dynamique des Raptors (six victoires en sept matchs). L’autre raison principale, elle se nomme évidemment Fred VanVleet. Tout juste dixième il y a sept jours, FVV prend la huitième place après son titre de joueur de la semaine remporté lundi. Une progression méritée pour celui qui joue sûrement le meilleur basket de sa carrière et qui doit gagner un spot au prochain match des étoiles. Si les fans canadiens ne peuvent pas assister aux matchs des Dinos actuellement, on peut dire qu’ils font le taf quand il s’agit de voter ! Parmi les nouveaux entrants, on voit qu’il y a aussi Jaylen Brown, qui est gentiment venu piquer la place de Tyler Herro. Comme quoi notre papier sur les oubliés des votes sorti il y a quelques jours a été bien utile. #TrashTalkEffect tu connais. Toujours pas de signe de Jrue Holiday par contre, ni de Domantas Sabonis ou Bradley Beal…

Voilà voilà pour le petit checkpoint spécial Conférence Est. Rendez-vous désormais jeudi prochain pour un nouveau bilan, à quelques jours seulement de la date limite des votes, prévue le 23 janvier. Alors si vous voulez toujours envoyer votre chouchou à Cleveland, c’est le moment !

Source texte : NBA