NBA All-Star Game 2024 : les remplaçants pour la Conférence Est !

Ding ding ding ! La NBA a annoncé cette nuit ses remplaçants pour le All-Star Game 2024, qui se tiendra le dimanche 19 février prochain à Indianapolis. On fait le point sur les All-Stars de l’Est !

Le fameux reveal des remplaçants pour le All-Star Game est toujours l’occasion d’un déferlement de sel assez unique, entre les défenseurs des uns et les attaquants des autres, parce que personne n’est jamais content et, après tout, c’est ça le plus beau. Alors, trois, deux, un, voici la liste à l’Est et sortez les kevlars de toute urgence du côté d’Atlanta.

2024 NBA East All-Star reserves: Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Bam Adebayo, Julius Randle, Tyrese Maxey, Paolo Banchero.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2024



Il y aura donc deux joueurs des Celtics, des Bucks, des Knicks et des Sixers au All-Star Game 2024, “logique” du classement respectée, en sachant au passage que Joel Embiid n’y participera pas, puisque l’on a appris dans le même temps, ô rage ô désespoir, que le pivot des Sixers et MVP en titre serait probablement absent jusqu’à… la fin de la saison régulière à cause d’un ménisque récalcitrant, en sachant également que Julius Randle ne devrait pas y participer non plus, lui dont l’absence due à une blessure à l’épaule est estimée à “plusieurs semaines”.

Voilà en tout cas les sept hommes choisis par les coachs NBA pour être All-Stars en 2024. On vous laisse désormais déverser tout votre sel, voire votre bile en commentaires, en nous disant qui, selon vous, mérite et qui ne mérite pas !