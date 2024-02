La NBA a annoncé ses joueurs du mois. Pour commencer l’année, c’est Devin Booker à l’Ouest et Donovan Mitchell à l’Est qui ont été récompensés. Les deux arrières ont pris la bonne résolution de casser les défenses NBA, tout en gagnant un bon paquet de matchs.

Devin Booker a commencé le mois tout en douceur mais il l’a fini tout en cruauté. Quatre performances à plus de 40 points dont trois matchs d’affilée. 52 points face aux Pels, 46 face aux Mavs, 62 face aux Pacers et 46 face au Magic pour boucler un mois où l’arrière a pris très chaud. 30 points, 4,4 rebonds et 6,3 passes de moyenne en 54-40-86 pour Armani. Il a fortement contribué au bon bilan des Suns qui se relancent bien dans la Conférence Ouest. 11 victoires pour 5 défaites et 9 victoires en 11 matchs pour finir le mois ont clos le dossier. De quoi être sélectionné pour le All-star Game ? Rendez-vous à 1h mais son dossier a pris de l’ampleur au bon moment.

Du côté Est des États-Unis, c’est Donovan Mitchell qui a été récompensé pour ses belles sorties tout au long de ce mois de janvier. 28,6 points, 5,2 rebonds et 7,6 passes pour le franchise player des Cavs qui aura porté sa franchise en l’absence de Darius Garland et Evan Mobley. De grosses responsabilités à la passe et au scoring parfaitement assumées et un bilan de 11 victoires pour 2 petites défaites. Les Cavs remontent bien au classement sur les larges épaules de Spida. Et comme il a marqué les esprits avec deux matchs à 45 points dont celui à Paris, il est nommé joueur du mois pour la deuxième fois de sa carrière.

Phoenix Suns guard Devin Booker and Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/FflDJAvNh1

A l’Ouest, Luka Doncic avait aussi un dossier trèèès sérieux, tout comme SGA ou Nikola Jokic également nominés. Jaren Jackson Jr, Kawhi Leonard et Domantas Sabonis ont également reçu des voix pour les joueurs du mois. Pour la Conférence Est, Jalen Brunson prétendait très fort à ce titre en compagnie de Joel Embiid qui pourrait l’être tous les mois. Giannis, Paolo Banchero, Pascal Siakam, Myles Turner et Coby White ont aussi été candidats.

Source texte : NBA