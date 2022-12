Après la récompense mensuelle pour les Rookies, place à l’award de Joueurs du mois en NBA. Devin Booker et Jayson Tatum sont les premiers lauréats de la saison, la team Mamba Mentality à l’honneur.

Difficile de trouver quelque chose à redire sur la sélection de Jayson Tatum. En feu sur ce début de saison, dans la droite lignée des derniers mois de l’exercice précédent, l’ailier porte Boston vers les sommets, enchainant les gros cartons. Cette nuit encore, c’est le Heat qui s’est brûlé face au Jay Brother (49 points à 8/12 du parking). Les Celtics dominent la Ligue, Tatum carbure à fond les ballons, est-ce qu’on n’aurait pas devant nous le premier MVP des verts depuis un certain Larry Bird, c’était en… 1986. Il se donne en tout cas les moyens d’y croire avec 31,6 points, 7,8 rebonds et 4,5 passes de moyenne. Un monstre.

De l’autre côté du pays, c’est Devin Booker qui garde les cactus au sommet. Chris Paul absent, « Armani » se doit d’aller au charbon chaque soir pour guider Phoenix vers la victoire. Lui aussi a pris chaud la nuit dernière avec… 51 points contre les Bulls. À se demander si les deux garçons ne se font pas un concours de qui explosera le plus son défenseur. Avec 29 points, 5,8 passes et 5,3 rebonds de moyenne, l’arrière est également un candidat de choix pour le titre de MVP, même s’il semble un chouilla en retrait par rapport à son collègue de Boston. Deux pyromanes du scoring, deux leaders de choix, deux élèves du regretté Kobe Bryant. De là haut, le Mamba doit sûrement apprécier les progrès de ses anciens protégés.

Devin Booker et Jayson Tatum ont fait le show et ça méritait d’être récompensé comme il se doit. Les deux stars récupèrent le premier award mensuel de la saison et on miserait bien une pièce sur le fait que ça risque de ne pas être le dernier.

Source texte : @celtics / @suns