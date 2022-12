Après les awards hebdomadaires, c’est le grand retour des récompenses mensuelles et ça commence avec les petits jeunes. Honneur à Bennedict Mathurin et Jalen Williams, élus Rookies du mois en NBA.

La saison reprenant vers le 20 octobre, la Ligue attend logiquement début décembre pour remettre sa première récompense après un mois entier de compétition. Place au rookies pour débuter les hostilités et la NBA a décidé de récompenser Bennedict Mathurin et Jalen Williams.

The Kia NBA Rookies of the Month for October & November! #KiaROTM

WEST: Jalen Williams (@okcthunder)

EAST: Bennedict Mathurin (@Pacers) pic.twitter.com/1uRkHwEZC1

— NBA (@NBA) December 1, 2022