Plus apparu sur un parquet NBA depuis presque deux ans, T.J. Warren semble enfin voir la lumière au bout du tunnel. L’ailier des Nets a reçu le feu vert des toubibs et il sera à disposition de Jacque Vaughn pour le match contre Toronto ce vendredi.

On avait appris la semaine passée qu’il avait entamé les 3vs3 à l’entraînement et il semble que les 5vs5 soient désormais à l’ordre du jour pour T.J. Warren. Plombé par des blessures persistantes depuis deux ans, l’ailier va enfin pouvoir retrouver les parquets NBA. C’est Shams Charania de The Athletic qui nous confirme cette bonne nouvelle sur l’oiseau bleu.

Nets’ TJ Warren is officially available to make his season debut on Friday vs. Toronto — the first game for the NBA Bubble star since Dec. 29, 2020. https://t.co/BuJrlZtzHZ — Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2022

Jacque Vaughn, coach de Brooklyn, pourra donc faire appel à ses services dès ce vendredi contre Toronto. Aucune précision n’est apportée par l’insider mais vu le carnet de santé du bonhomme, on peut supposer que la franchise optera pour le risque zéro avec un retour progressif, ce qui inclut un temps de jeu limité et aucun back-to-back. Si l’ailier parvient à retrouver toutes ses sensations, et notamment ses coups de chaud de la bulle d’Orlando, Brooklyn aura obtenu un renfort bien utile pour aider Kevin Durant et sa troupe à aller chercher les Playoffs en 2023. Sur sa dernière saison pleine à Indiana, le joueur tournait à presque 20 points de moyenne, à 54% au tir et 40% de loin. Il avait été signé par les Nets cet été pour un contrat d’un an au montant minimum.

T.J. Warren et la NBA, deux mots qu’on va pouvoir recoller et ça faisait longtemps. L’ailier a (enfin) reçu le feu vert pour reprendre la compétition, une nouvelle qui donne le smile.

Source texte : Shams Charania / The Athletic