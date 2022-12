Pistons-Mavs (1h), c’est le seul match au programme de cette nuit NBA, et pas forcément une affiche de rêve, donc beaucoup feront le choix de l’oreiller plutôt que celui du café. Jamais contre un petit challenge, on a tenté de trouver plein de bonnes raisons de vous convaincre de rester éveillés avec nous sur l’oiseau bleu. Petit florilège à travers un Top 10 100% objectif, enfin presque.

Parce que Luka Doncic sera sur le terrain et que rien que pour ça, on veut bien avoir des cernes jusqu’aux chaussettes le lendemain.

Au passage, vu que 3/4 des joueurs de la TTFL auront misé sur le Slovène cette nuit (les vrais avaient prévu le coup), il y aura sans doute un peu d’adrénaline si la star devait passer à côté ou se retrouver benché à cause d’un blowout à la mi-temps.

Dans le même cas, on se moquera gentiment de ceux qui feront 12 avec Spencer Dinwiddie.

Parce que Cade Cunningham et Jaden Ivey sont toujours sur la touche (le rookie est listé incertain) et que Killian Hayes aura donc les clefs à la mène chez les Pistons. Le meneur français a claqué quelques bons petits matchs récemment et ça sera un sacré test face à un monstre comme Lulu.

Parce que c’est le seul match. Et ouais ça compte quand même.

Parce que Dallas a de bonnes chances de mettre une raclée à Detroit et ça permettra peut-être à Frank Ntilikina de récupérer quelques minutes dans le garbage time. Début de saison compliqué pour notre Franky national.

Parce que Luka Doncic n’est qu’à deux matchs à 40 pions de rattraper Mark Aguirre dans les bouquins d’histoire de Dallas. Autant dire qu’il n’en restera sans doute qu’un au matin.

Parce que les Mavs sont tout à fait capables d’aller paumer dans le Michigan avec un Bojan Bogdanovic qui plante 35 points pour l’occasion. Dallas, tes certitudes impitoyables.

Parce que dormir c’est so 2021.

Parce qu’on se demande comment Dwane Casey est toujours en poste à Detroit, alors on préfère jeter un coup d’œil pour vérifier s’il est toujours là.

Parce que les animations de la mi-temps valent parfois mieux que le match en lui-même. Qui n’a jamais halluciné à 4h du mat devant une course de bébés ? Les Américains et leur goût du spectacle, encore et toujours.

Voilà, on a fait notre petite soupe avec quelques bonnes raisons de mater Pistons-Mavs et ceux qui auront eu le courage de lire jusqu’ici auront peut-être même réalisé qu’on a mis onze tirets et pas dix car en fait ça change pas grand-chose. Rendez-vous à 1h pour mater un peu de ballon orange !