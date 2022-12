Après seulement quatre ans en NBA et 103 matchs joués, l’ailier de 26 ans Chandler Hutchison annonce se retirer du basketball. Une retraite précoce qui semble être liée à des problèmes personnels.

La nouvelle a été annoncée par Ira Winderman du South Florida Sun Sentinel hier soir : Chandler Hutchison, qui évoluait sous les couleurs des Sioux Fall Skyforce, l’équipe de G-League associée au Heat de Miami, prend sa retraite.

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) November 30, 2022