Que ce fut long. Après une dernière danse à Philadelphie, les Nets sont – enfin – en vacances, et l’on retiendra de cette saison 32 victoires (…), un match à Paris, un bout de Cam Thomas on fire, un changement de coach, et puis pas grand chose d’autre…

Le meilleur souvenir de la saison DU fan des Nets de la rédaction ? Probablement lorsqu’il a croisé Ronaldo dans les chiottes de l’Accor Arena en janvier, à la fin d’un Nets – Cavs dont on se souvient surtout grâce au short de Sam Merrill et à la perf de Donovan Mitchell. Même là, on n’arrive pas à parler des Nets. Il y a six mois on imaginait Mikal Bridges en 28/7/7 et au All-Star Game, on se prenait à rêver d’un Ben Simmons qui jouerait plus de dix matchs de suite, mais en ce jour d’avril on ne peut donc que se rendre à l’évidence : les Nets sont dans le brouillard et ne savent pas où ils vont. Kevin Ollie a remplacé le pauvre Jacque Vaughn sur le banc mais ne devrait pas rester bien longtemps en poste, puisque Sean Marks est actuellement au boulot pour rapatrier pourquoi pas… Mike Budenholzer. Un peu trop fort pour être tout à fait nuls mais beaucoup trop faibles pour espérer mieux, on ne va pas se mentir on s’est vraiment… fait chier cette saison à Brooklyn. Un gros marché comme celui-là mérite de revenir faire un peu de concurrence à des Knicks qui déroulent alors au boulot, bonnes vacances, mais au boulot.