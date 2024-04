25 victoires et 57 défaites. Voilà plus de dix ans que les Raptors n’avaient pas rendu une aussi pâle copie en saison régulière. Les raisons sont nombreuses mais l’essentiel est ailleurs : regarder devant pour repartir de plus belle. Bonnes vacances messieurs, mais au boulot dans les bureaux.

Si vous êtes fans des Raptors et que vous avez fait une sieste d’octobre jusqu’à aujourd’hui, prenez un GROS café avant de lire cet article. Plus de Nick Nurse, plus de Fred VanVleet, plus de Pascal Siakam ni de OG Anunoby, et il ne reste donc de champion 2019 que… Chris Boucher, dernier survivant également des métiers de bouche en NBA. Très vite cette saison les Dinos ont signifié au monde qu’ils étaient désormais l’équipe de Scottie Barnes, ça s’entend, et très vite on a compris que les défaites allaient s’amonceler comme des stars de télé-réalité dans un vestiaire de Ligue 1. 15 défaites de suite entre le 6 mars et le 4 avril c’était fun, Scottie Barnes qui se voit signifier sa fin de saison un mois trop tôt, logique, Gradey Dick qui fait le buzz grâce à son nom et les deux nouveaux arrivants Barrett et Quickley qui auront fait le boulot pour que TOR ne soit pas complètement ridicule, tout va bien ou presque pour Masai Ujiri. Presque ? Oui presque, car le bilan en mode tanking des Raptors ne leur assure pas un gros pick de Draft tout simplement car ce pick est protégé 1-6, ce qui veut dire que si Toronto glisse en sept à la Draft ce sont les… Spurs qui drafteront à leur place. En bref les Raptors sont sur une corde très raide avec à gauche la saison réussie et à droite la saison cauchemar. Et ça, on le saura le soir de la Lottery, là où on pourra – ou pas – leur souhaiter de vraies bonnes vacances.