Après les Rookies et les Joueurs du Mois, place au dernier award mensuel avec les Coachs. Sans surprise, Monty Williams et Joe Mazzulla récoltent les premiers lauriers de la saison.

Si le choix des joueurs peut souvent porter à débat, le premier award de la saison chez les coachs n’est pas si compliqué à trouver. Quel point commun entre Joe Mazzulla et Monty Williams ? On vous laisse mater le classement, vous avez 4h. Premiers à l’Est comme à l’Ouest, les deux tacticiens récupèrent logiquement la première récompense de la saison. Sur le papier, aucun scandale là-dedans, même si on aurait pu imaginer la NBA mettre en avant des entraineurs qui auraient placé leurs équipes au-dessus des attentes sur ce début de saison comme Rick Carlisle avec Indiana ou Willie Green avec New Orleans par exemple. Et non, Phoenix et Boston vont donc truster une deuxième récompense mensuelle sur trois.

𝐖𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇. Congrats, Coach! 👏 pic.twitter.com/sa5C4IHLOa — Phoenix Suns (@Suns) December 1, 2022

Congratulations on an incredible start, Coach 👏🏽 pic.twitter.com/j5udtr4wif — Boston Celtics (@celtics) December 1, 2022

Coach de l’année en titre, Monty Williams n’en est évidemment pas à son coup d’essai. C’est par contre une grande première pour Joe Mazzulla, qui débute sa première année en NBA en sortant le grand jeu. Celui qui n’est encore qu’un intérimaire est en train de faire oublier Ime Udoka à Boston et c’est pas une mince affaire vu la belle saison dernière. Avec 18 victoires en 22 matchs, le jeune entraineur (34 ans) des Celtics prouve en tout cas qu’il a les épaules pour le job et son groupe semble totalement adhérer à son discours et à ses méthodes. Et si un coach rookie devenait Coach Of the Year ? C’est loin d’être impossible.

Autres coachs à avoir reçu des votes selon la NBA : Chauncey Billups (Trail Blazers), Mike Brown (Kings), Willie Green (Pelicans), Will Hardy (Jazz), Taylor Jenkins (Grizzlies), Michael Malone (Nuggets) J.B. Bickerstaff (Cavaliers), Mike Budenholzer (Bucks) et Rick Carlisle (Pacers).

Source texte : NBA