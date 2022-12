C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Toujours pas date de retour pour Victor Oladipo. C’est Erik Spoelstra qui l’a expliqué à Joshua Tapia de SLAM. On n’a toujours pas vu Toto sur un terrain cette saison… Ça ferait pourtant beaucoup de bien à une équipe du Heat qui galère depuis la reprise.

Les Wizards se seraient mis sur la piste de Jae Crowder selon Brian Windhorst d’ESPN. Comme l’impression qu’on a écrit cette phrase sur les 3/4 des équipes qui visent les Playoffs à l’Est.

Ian Begley de SNY a expliqué que les Nets gardaient un œil sur John Collins, toujours à Atlanta malgré les rumeurs de trade. Reste à savoir ce que pourraient obtenir les Hawks en contrepartie ?