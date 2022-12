Fondamental dans la réussite des Celtics, que ce soit cette saison comme la précédente, Al Horford allait se pointer cet été sur le marché de la Free Agency 2023. Un risque que le management de Boston n’a pas voulu prendre, puisque Brad Stevens et ses sbires ont prolongé Big Al dans la maison verte. Le contrat ? 2 ans, pour 20 millions de dollars.

C’est le genre de deal qui se fait, entre quelques clins d’oeil, loin des regards.

Âgé de 36 ans, Al Horford était retourné à Boston il y a un an suite à un joli trade signé Brad Stevens. Passage à oublier du côté de Philadelphie, pige fantomatique à OKC, Horford était échangé contre Kemba Walker et deux clopes dans l’espoir de relancer sa belle carrière. La suite ? On la connaît, Horford va retrouver sa jeunesse d’antan et permettre justement à Boston de réaliser une incroyable saison, allant jusqu’aux Finales NBA face aux Warriors.

Après ce magnifique comeback, la grande question était la suivante : comment les Celtics allaient aborder l’été suivant (2023) durant lequel Horford allait devenir agent-libre ?

Et bien la réponse, on l’a obtenue ce jeudi après-midi, avec une bombinette de l’immanquable Adrian Wojnarowski, chez ESPN.

Boston Celtics center Al Horford has agreed on a two-year, $20 million contract extension that ties him to the franchise through his 39th birthday, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/10v0FHqIIU — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2022

2 ans, 20 millions de dollars, le verrou est posé sur la fin de carrière de Big Al !

Un tarif tout à fait honnête pour un joueur qui a déjà accumulé de jolis salaires pendant sa carrière (plus de 240 millions), et qui n’a qu’une chose en tête : la bague de champion. Si la forme d’Horford restera à surveiller sachant que ce deal le mènera jusqu’à ses 39 ans, Boston a fait le plus important en annonçant à Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart que leur vétéran ne bougerait pas cet été. La continuité, l’intelligence et le sens du sacrifice, voilà les valeurs que Brad Stevens souhaite cimenter dans la franchise mythique des Celtics.

Cette saison, en 18 matchs, Al Horford tourne à 10,9 points, 6,3 rebonds et 0,9 contre de moyenne à 55% au tir dont un énorme 49% à trois-points.

