Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de novembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Quand il n’y a pas de match NBA, Nick Young est comme nous tous finalement, il tremble.

Why is there no nba games on tonight did I miss something — Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 9, 2022

« Pourquoi il n’y a pas de matchs NBA ce soir ? J’ai loupé quelque chose ?

# Visiblement, Jaylen Brown n’est pas d’accord avec certaines valeurs de la marque Nike.

Since when did Nike care about ethics? https://t.co/f8t2eY994v — Jaylen Brown (@FCHWPO) November 10, 2022

« Le fondateur de Nike, Phil Knight, a déclaré que Kyrie Irving « a dépassé les bornes » lorsque le joueur des Nets a partagé un film antisémite sur Twitter.

Les revenus annuels d’approbation d’Irving de Nike valaient au moins 11 millions de dollars avant que la société ne coupe les liens. »

« Depuis quand Nike en a quelque chose à faire de l’éthique ? »

# Bobby Portis président ? C’est tout ce que nous attendons.

Bobby POTUS https://t.co/ID1pd14pCb — Bobby BP Portis (@BPortistime) November 9, 2022

# Eric Gordon en a assez de sa situation à Houston, ou juste de KPJ et Jalen Green.

😡 — Eric Gordon (@TheofficialEG10) November 15, 2022

# Jayson Tatum est second partout ? JJ Redick a donc une logique implacable.

I’m gonna say…top 2 scorer in the NBA https://t.co/ta2ck8aXoo — JJ Redick (@jj_redick) November 16, 2022

« Jayson Tatum cette saison : — 2e aux points marqués en première mi-temps

— 2e aux points marqués en seconde mi-temps

— 2e au nombre de points au total Top _ scoreur de la NBA ? » « Je dirais top 2 scoreur lol »

# James Harden est comme Jean-Mich’ de la compta, il attend les vacances pour se mettre des ballons de rouge.

I look forward to the holiday season every year… 🍷 cheers to you and yours pic.twitter.com/sMquNlFkKn — James Harden (@JHarden13) November 21, 2022

« Chaque année, j’attends les vacances. Santé à vous et vos proches. »

# Lors de cette Coupe du Monde de football, LeBron James et Kyle Kuzma ont trouvé des sosies.

« Que font LeBron James et Kyle Kuzma à la Coupe du Monde ? »

# D’ailleurs, les Etats-Unis, fraîchement qualifiés pour les 8èmes de finale, sont évidemment la nation phare là-bas (mais par contre, ça s’appelle toujours du football, pas du soccer, faut pas exagérer).