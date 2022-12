C’est la question que tout le monde se pose à Chicago : mais quand Lonzo Ball reviendra-t-il ? Blessé au genou, le meneur avait déjà manqué une bonne partie de la saison dernière et n’est pas revenu depuis. Si les dernières nouvelles laissaient à présager un retour proche, l’entraîneur des Bulls Billy Donovan semble peu convaincu par ce scénar.

Les nouvelles étaient pourtant rassurantes : dans un article paru sur The Athletic, Shams Charania et Darnell Mayberry évoquaient l’avenir de l’aîné de la fratrie Ball, qui a subi une seconde opération fin septembre et qui semble faire des progrès.

Interrogé cette nuit à la suite de la défaite des Bulls à Phoenix (marquée par une perf stratosphérique de Devin Booker), Billy Donovan est quand à lui beaucoup plus réservé sur le planning de retour de son meneur, pour ne pas dire carrément pessimiste. L’ancien des Pels ne serait toujours pas capable de courir, et il lui faudrait l’aide de LiAngelo pour ouvrir toutes les conserves qui n’ont pas de languette à « ouverture facile ».

Billy Donovan on Lonzo Ball’s recovery ahead of today’s game: “It’s been really slow.”

Lonzo is not running, jumping or cutting and Billy says he’s not “anywhere close” to returning to contact. Billy adds that he “still has pain” although there have been improvements.

— Julia Poe (@byjuliapoe) December 1, 2022