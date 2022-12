26 des 30 franchises NBA étaient sur le pont cette nuit, et TrashTalk avait donc fait appel à 26 rédacteurs. Ceci est vrai à 23 rédacteurs près, mais envoyez le récap quand même.

Markelle Fultz is back ! ❤️ pic.twitter.com/rbnKf0gRAH

Miami égalise, et derrière Lowry score.

Udonis Haslem vs Luke Kornet, voilà pourquoi le basketball a été créé.

On est au sommet du basketball là. pic.twitter.com/RvSufylzyP

Oh la faille spatio-temporelle : Udonis Haslem à trois points + Luke Kornet qui fait son contest à 3 mètres du shooteur.

C’est tout ce qu’il me faut.

On se souviendra de ce double affrontement entre Sengun et Jokic. Il y aura un avant et un après.

