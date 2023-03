Absent des terrains depuis janvier 2022 à cause d’un genou qui refuse de guérir, Lonzo Ball ne jouera pas le moindre match cette saison. Et malheureusement, il existe un scénario dans lequel il ne joue pas non plus la saison prochaine. En effet, le meneur des Bulls va subir une troisième opération si l’on en croit les dernières nouvelles.

On s’y attendait, c’est désormais une certitude.

D’après les deux insiders les mieux informés de la NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic), Lonzo Ball va bien se faire opérer une troisième fois du genou gauche, et pourrait ainsi manquer l’intégralité de la campagne 2023-24.

There are concerns about Ball’s ability to resume his career and hopes that this surgery — which could cost Ball another full season away — will give him a pathway to play again, sources said. ESPN reported last week that Ball was weighing procedure. https://t.co/vjTLR8MBHq

Bien évidemment, c’est le genre de nouvelle qui fout le cafard, fan des Bulls ou pas. Celui qui avait eu un impact immédiat sur l’équipe de Chicago à travers ses qualités de playmaker, défenseur et shooteur a vu sa carrière basculer quand son ménisque s’est déchiré en janvier 2022. Après une première opération devant l’éloigner des terrains pour six à huit semaines, il a connu des douleurs lors de la rééducation, à tel point qu’un deuxième passage sur le billard fut nécessaire en septembre 2022. Ces douleurs n’ont malheureusement jamais disparu, empêchant Ball de monter en puissance pour essayer de retrouver les terrains.

C’est ainsi qu’une troisième opération est désormais prévue, avec comme objectif de permettre à Ball d’au moins refouler les parquets NBA un jour, et dans le meilleur des scénarios lui permettre de relancer sa carrière.

Chicago Bulls guard Lonzo Ball will undergo a third surgery on his left knee that is expected to cost him most, if not all, of the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

The sides are optimistic of the procedure reviving Ball’s career. 🙏🏽

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2023