Alors qu’il n’a toujours pas joué la moindre minute sur cette saison 2022-23, Lonzo Ball va devoir se refaire opérer une troisième fois au genou. La nouvelle est terrible pour le 2e choix de la Draft 2017 qui n’arrive pas à remonter la pente. Ses coéquipiers à Chicago en auraient tellement besoin.

Voilà une Woj Bomb que l’on n’aime pas lire. Lonzo Ball va devoir repasser sur le billard pour une troisième opération consécutive au genou. Cette partie de son corps qui l’empêche de jouer avec les Bulls depuis plus d’un an. Une horrible nouvelle, d’abord pour le joueur qui devra attendre au minimum six mois supplémentaires avant d’espérer rejouer. Puis pour les Bulls, qui ne peuvent pas compter sur un membre essentiel de leur quatuor. Quatuor avec lequel ils étaient premier à l’Est avant que l’aîné de la fratrie Ball ne se blesse. Dans le meilleur des cas, Lonzo Ball récupère un genou opérationnel en septembre prochain, soit un mois avant la reprise de la saison régulière 2023-2024. On peut donc facilement imaginer qu’on ne reverrait pas le meneur avant le Christmas Day, ou même janvier 2024. Welcome to the Jonathan Isaac Gang.

ESPN Sources: There is a growing possibility that Chicago Bulls guard Lonzo Ball will need a third surgical procedure on his right knee that would likely require another six months of recovery and rehabilitation. pic.twitter.com/pnToNKynhb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2023

Depuis que Lonzo Ball a signé chez les Bulls, il n’a pu jouer que 35 matchs au total, avant de se blesser le 14 janvier 2022 contre les Warriors. Un très faible total qui attriste Chicago. Car on se rappelle qu’à l’époque d’un quatuor DeRozan – LaVine – Vucevic – Ball effectif, tout l’Est s’inclinait à ses/leurs pieds. Les taureaux ont “trusté” la première place durant la première moitié de saison 2021-22, avant de chuter sixième et de se faire laminer par Giannis et les Bucks au premier tour des derniers Playoffs. Lonzo Ball n’était pas le meilleur joueur intrinsèque de cette équipe, mais le liant qui faisait que tout cliquait. La bonne huile pour que tous les engrenages fonctionnent. Sans elle, et on le constate immédiatement : la machine s’enraie.