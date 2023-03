J.R. Smith a évoqué la pression de jouer aux cotés de LeBron James. À sa manière bien sûr, c’est-à-dire toujours un peu exagérée. Mais avec une bonne part de vérité sur laquelle l’ancien arrière des Lakers insiste : la pression médiatique.

Chez Trashtalk, on a une tradition : quand l’immense Gérard parle, bouteille d’alcool à sa main ou pas, on se tait et on écoute. Surtout quand c’est pertinent. Avant-hier, J.R. Smith était l’invité du talk show de Bomani Jones. Aujourd’hui à la retraite – pour notre plus grand malheur – l’arrière était durant ses années à Cleveland un solide lieutenant de la caste de LeBron, notamment durant le titre de 2016 sous le maillot des Cavaliers. Il a ainsi profité de son expérience passée en compagnie du cyborg pour exprimer la pression ressentie en qualité de coéquipier.

Et je pense que pour beaucoup de gars, c’est vraiment dur – surtout à ce jour avec les réseaux sociaux […] Quand tu joues dans son équipe, même s’ils sont douzièmes ou treizièmes, c’est quand même l’équipe la plus médiatisée. » – J.R. Smith

« Honnêtement, jouer avec LeBron est à la fois un cadeau et une malédiction. J’adore LeBron jusqu’à la mort et j’adorais jouer dans son équipe parce que je suis bien meilleur sous la pression. Mais je sais que beaucoup n’aiment pas […]

“He missed a free throw too. Don’t just look at me because I missed a open shot. We all missin’ out here!”

