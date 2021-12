LeBron James est devenu le meilleur scoreur de l’histoire à Noël : le King dépasse Kobe Bryant, bonne chance à celui qui voudra le détrôner

Si les Lakers ont encore perdu cette nuit face aux Nets et que ça devient une triste habitude pour les fans de Los Angeles, LeBron James en a tout de même profité pour marquer l’histoire : le King est effectivement devenu le meilleur scoreur all-time à Noël.

39. LeBron James a ajouté 39 pions supplémentaires cette nuit à la « Crypto.com Arena » dans le « choc » face à Brooklyn. Une perf XXL – une de plus pour ce mec qui va bientôt avoir 37 balais – qui permet à LBJ de prendre une énième fois le trône dans une catégorie statistique. 39 points de plus à Noël, pour un total de 422 si l’on prend l’ensemble des 16 matchs disputés par le King le 25 décembre depuis son arrivée en NBA en 2003. C’est simple, personne n’a fait mieux. Dans son festival offensif de cette nuit, BronBron a pris la première place à un certain Kobe Bryant, qui s’était arrêté à 395 points en 16 matchs également (devant Oscar Robertson avec 377, puis Dwyane Wade – 314 – et Kevin Durant, 299), ce qui représente d’ailleurs un autre record pour Noël. Et comme si ça ne suffisait pas, selon NBA.com, James détient aussi le record du nombre de paniers marqués le jour de Noël avec 150, tout en devenant le shooteur le plus prolifique à 3-points (28 tirs primés marqués en tout). Par la même occasion, il est même devenu le plus vieux joueur à marquer 30 points un 25 décembre. Bref, une bien belle soirée sur le plan individuel, même si on imagine que LeBron aurait préféré repartir avec la win parce que ça fait quand même cinq matchs qu’il termine dans le camp des perdants.

Les 16 matchs de LeBron James à Noël :

25 décembre 2003 : 34 points @ Magic

25 décembre 2007 : 25 points vs Heat

25 décembre 2008 : 18 points vs Wizards

25 décembre 2009 : 26 points @ Lakers

25 décembre 2010 : 27 points @ Lakers

25 décembre 2011 : 37 points @ Mavericks

25 décembre 2012 : 29 points vs Thunder

25 décembre 2013 : 19 points @ Lakers

25 décembre 2014 : 30 points @ Heat

25 décembre 2015 : 25 points @ Warriors

25 décembre 2016 : 31 points vs Warriors

25 décembre 2017 : 20 points @ Warriors

25 décembre 2018 : 17 points @ Warriors

25 décembre 2019 : 23 points vs Clippers

25 décembre 2020 : 22 points vs Mavericks

25 décembre 2021 : 39 points vs Nets

16 matchs au total : 422 points

Visage de la NBA depuis une éternité, LeBron est évidemment un grand habitué du Christmas Day, qui représente sans doute le moment le plus prestigieux dans une saison régulière. Dès sa campagne rookie, le jeune Roi fut invité par la Grande Ligue pour un affrontement de folie avec Tracy McGrady. Ensuite, après trois Noëls consécutifs en famille, James a retrouvé les parquets du 25 décembre en 2007, pour ne plus les quitter. Il en est désormais à 15 matchs consécutifs à Noël et vu ce qu’il est encore capable de démontrer, quelque chose nous dit que la série va se poursuivre un peu plus. Sauf blessure, LeBron pourra devenir dans un an le joueur ayant disputé le plus de matchs au Christmas Day dans l’histoire avec 17, et ainsi creuser encore un peu plus l’écart sur ses poursuivants au niveau du scoring.

LeBron James a perdu cette nuit, mais il trouve toujours un moyen pour ne pas perdre complètement. Très grosse perf’ individuelle + record perso au scoring à Noël + plus vieux jouer à marquer 30 pions un 25 décembre + nouveau record all-time pour le Christmas Day, ça va la soirée a quand même été faste pour le King.

Source texte : NBA, ESPN

