Le NBA Top 10 du Christmas Day : Nic Claxton a souhaité un très Joyeux Noël à LeBron James !

Hier c’était Noël alors on a eu droit à seulement cinq matchs, mais le spectacle était clairement au rendez-vous malgré l’absence de certaines superstars. La preuve avec ce gros Top 10 version Christmas Day.

On commence avec un rookie, et son nom est Jonathan Kuminga. Ou plutôt Jordan Kuminga.

Jordan Clarkson s’est bien fait plaiz face aux Mavericks. Petite feinte, dunk dans le trafic, boum !

Les Lakers n’arrêtent plus de perdre, mais parfois le Showtime refait son apparition.

Roi du poster, John Collins ne pouvait pas ne pas figurer dans le Top 10 de Noël.

Combien de mecs sont capables de lâcher un putback face à Giannis ? Time Lord en est capable.

Donovan Mitchell a fêté la sortie du nouveau Spiderman avec style.

Gary Payton II, emoji cœur.

Giannis a aytonisé le pauvre Robert Williams III, qui pensait pouvoir dunker tranquille.

Lâcher un rider au Madison Square Garden lors du Christmas Day ? Life goal achieved pour Obi Toppin.

En numéro 1, Nic Claxton a tout simplement grimpé sur King LeBron. WOW !

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 et on vous laisse avec les images, c’est juste en-dessous. Nous ? On se donne rendez-vous demain matin avec un nouveau concentré de fun à déguster en famille.