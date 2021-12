J.B. Bickerstaff prolongé par les Cavaliers : extension jusqu’en 2027, on a envie de dire que c’est… mérité

Alors que la NBA se préparait pour la grande soirée de Noël hier, une breaking news est tombée en provenance de Cleveland et elle concerne directement le coach des Cavaliers J.B. Bickerstaff. Ce dernier vient effectivement d’être prolongé après le début de saison kiffant des Cavs !

Déjà présent sur notre podium dans la course au Coach de l’Année, J.B. Bickerstaff est inarrêtable en ce moment. Car comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Jean-Baptiste a signé une prolongation de contrat avec Cleveland sur plusieurs années. Celui qui avait remplacé John Beilein après le fiasco du début de saison 2019-20 est désormais lié à la franchise de l’Ohio jusqu’à la saison 2026-27. Le message est clair de la part des Cavaliers : Bickerstaff représente « l’homme de la situation pour guider Cleveland vers un avenir radieux », pour reprendre les mots du manager général Koby Altman. « Son leadership, son expérience dans le coaching et son engagement pour développer les joueurs a permis d’installer une vraie confiance au sein de toute la franchise » a également ajouté Koby pour justifier sa décision. Une décision qui se justifie finalement assez facilement quand on voit le boulot effectué par J.B. cette année. Car même si Bickerstaff ne nous inspirait pas vraiment confiance avant le début de la saison, même si on aimait bien se moquer de son idée d’associer trois grands dans le cinq avec le légendaire Lauri Markkanen en 3, il est aujourd’hui l’une des grandes raisons qui expliquent la campagne réussie des Cavaliers jusqu’ici.

ESPN Sources: Amid a dramatic franchise transformation, Cleveland Cavaliers coach JB Bickerstaff has agreed on a long-term extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season. More in minutes on ESPN NBA Countdown: https://t.co/sdmU7FxlDz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2021

Bilan global de 19 victoires de 13 défaites, une place dans le Top 5 de l’Est malgré un calendrier assez hardcore, l’une des meilleures défenses de la NBA, une équipe très kiffante à voir jouer, des vétérans qui font le taf comme Ricky Rubio et Kevin Love, des jeunots qui s’éclatent comme Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen… Bref, c’est le scénario rêvé pour la fanbase des Cavaliers, qui avait du mal à retrouver le sourire depuis le départ de LeBron James. Un bilan qui est d’autant plus impressionnant que Cleveland a dû faire avec certaines absences (bobos, COVID…), sans oublier la blessure de Collin Sexton. Le dénominateur commun au milieu de tout ça, c’est J.B. Bickerstaff, qui a réussi à faire passer son message et qui semble avoir placé Cleveland sur le chemin du succès. Un succès qu’il mérite de connaître au vu des bases solides qu’il vient de poser chez les Cavaliers. Des bases solides qui pourraient permettre à ces Cavs de véritablement devenir une équipe qui compte dans les années à venir au sein de la Conférence Est, à travers notamment les progressions de Mobley, Garland et Allen.

Gros gros taf réalisé par J.B. Bickerstaff cette année, et taf logiquement récompensé pour le coach de Cleveland. Un contrat jusqu’en 2027, ça peut paraître un peu loin comme ça et les Cavaliers vont évidemment devoir confirmer leur gros début de saison, mais les dirigeants ont estimé que Jean-Baptiste cochait absolument toutes les cases pour bien guider l’équipe de l’Ohio, incapable d’atteindre les Playoffs sans LeBron depuis… 1998.

Source texte : ESPN