Programme NBA : Bucks – Grizzlies, Bulls – Cavaliers et 11 autres matchs au menu, vous la sentez l’odeur du Mercredi Panzani ?

Vous avez kiffé le MLK Day avec tous ces matchs qui s’enchaînent ? Ça tombe bien, parce qu’on aura 13 rencontres supplémentaires cette nuit. Seule petite différence, elles vont commencer à 1h du matin au lieu de 18h30 mais peu importe au final, on sera là pour geeker bien comme il faut. Surtout qu’il y a quelques belles affiches au menu…

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 19 JANVIER 2022

1h : Wizards – Nets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Grizzlies (2h) : si la NBA va également proposer un joli Bulls – Cavaliers en même temps, difficile quand même de passer à côté de ce Milwaukee – Memphis qui sent la poudre. Déjà parce que les Bucks de Giannis ont besoin d’un succès pour se relancer après avoir accumulé quatre défaites en cinq matchs, et ensuite parce que les Grizzlies sont l’équipe la plus chaude de la NBA avec 12 succès en 13 rencontres. Le Greek Freak d’un côté, Ja Morant de l’autre, normalement il devrait y avoir du show. Petite précision qui pourrait avoir son importance, Jrue Holiday est noté comme questionable, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement faire son retour sur les parquets cette nuit après six matchs d’absence. Un retour qui ferait beaucoup de bien aux Bucks, notamment pour limiter l’autre fou nommé Morant mais aussi parce que Milwaukee possède un bilan de 4 victoires – 9 défaites sans Jrue Vacances.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Nets se déplacent dans la capitale. Pas de Kevin Durant évidemment, mais un duo Kyrie Irving – James Harden qui aura fort à faire face au GOAT Kyle Kuzma.

Joel Embiid face au Magic, match interdit aux moins de 18 ans.

Celtics – Hornets pour un duel entre équipes en forme. Parce que oui, les Celtics peuvent parfois être en forme.

Heat – Blazers, Miami est logiquement favori mais Tyler Herro et Kyle Lowry ne seront pas de la partie.

Incroyable mais vrai, Atlanta a gagné un match à la maison lundi. Magie du MLK Day ou confirmation contre les Wolves ?

Bulls – Cavaliers, c’est hype en 2022. Chicago voudra briser sa mauvaise série (4 défaites d’affilée) tandis que les Cavs de Darius Garland voudront taper un autre gros après Brooklyn.

Les Mavericks de Luka Doncic et Kristaps Porzingis tournent très bien en ce moment : neuf victoires en dix matchs, les Dinos pourront-ils résister ?

Spurs – Thunder et Kings – Pistons, autant vous dire que ce ne sont pas les plus grosses affiches de la night.

On pensait que le Jazz était reparti sur de bonnes bases avec le retour de Rudy Gobert, mais Utah est tombé face aux Lakers. Réaction attendue face à Houston.

Nikola Jokic rencontre les Clippers, quelque chose nous dit qu’Ivica Zubac risque de passer une mauvaise soirée

Lakers – Pacers : peut-être le dernier match de Frank Vogel sur le banc de L.A., tout ça contre son ancienne équipe d’Indiana…

13 matchs pour 6 heures de basket non-stop. Pas de doute, on va vivre une très grosse nuit et comme on est mercredi, absolument tout est possible.