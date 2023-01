Très grosse soirée en prévision, avec dix matchs au programme et pas des moindres. La Rivals Week va effectivement nous offrir des affiches de très haut niveau ce mercredi. Allez, on vous présente tout ça.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Pacers

1h30 : Sixers – Nets

2h : Rockets – Wizards

2h : Bucks – Nuggets

2h : Pelicans – Timberwolves

2h : Thunder – Hawks

4h : Warriors – Grizzlies

4h : Blazers – Jazz

4h : Kings – Raptors

4h30 : Lakers – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Un duel immanquable entre deux candidats au trophée de MVP. Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo croisent le fer à Milwaukee ce soir à 2h. Les Bucks, qui restent sur une victoire face aux Pistons (150-130), viennent de récupérer un Giannis remonté comme une pendule. Khris Middleton a également fait son retour de façon progressive et devrait fouler le parquet ce soir, à la différence de Bobby Portis, blessé à un genou et qui sera absent minimum deux semaines. En face, les Nuggets – leaders de la Conférence Ouest – ne viennent pas pour rigoler. Le Joker sera là, Jamal Murray aussi, Bones Hyland et Michael Porter Jr. sont eux en day-to-day et pourraient manquer la rencontre. Jokic vs Antetokounmpo, Bucks vs Nuggets, une potentielle finale NBA, c’est suffisant pour faire cliquer.

Si vous voulez terminer votre nuit dans l’odeur du sang, vous allez être servis. Les Warriors accueillent les Grizzlies, une affiche qui sent bon les embrouilles et les fautes techniques. Draymond Green a d’ores et déjà lancé les hostilités, en lâchant une pique aux Grizzlies. Memphis, justement, débarque dans la Baie avec un sentiment de revanche. Les Oursons s’étaient inclinés ici à Noël et veulent se relancer après 3 défaites consécutives à l’extérieur. Steven Adams manquera à l’appel, mais Ja Morant sera bien là et rien que ça, c’est un argument pour rester debout.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Sixers pourraient être privés de Joel Embiid (incertain), alors va-t-on revoir Harden 2018 ? En tout cas, Philly en aura besoin car ils accueillent les Nets d’un Kyrie Irving chaud bouillant.

New Orleans retrouve Brandon Ingram, qui revient de blessure. Attention tout de même au match piège pour les Pels qui affrontent les Wolves.

Trae Young contre Shai Gilgeous-Alexander, c’est déjà très bien.

Le temps presse pour Damian Lillard et les Blazers. Un gros match les attend ce soir face au Jazz, pour tenter d’amorcer une remontée.

Les Raptors se déplacent sur le terrain des Kings dans la peau des outsiders. Cette phrase est folle.

Must-win pour les Lakers face aux Spurs, AD est de retour, Rui Hachimura effectuera son premier match avec les Angelinos, pas d’excuses pour Los Angeles.

Les Wizards se déplacent à Houston, pas pour jouer un match de basket, mais pour négocier un trade entre Kyle Kuzma et Bruno Fernando. On vous prévient, ça va devenir un running gag.

Un programme de fou, pour une soirée de fou et des joueurs de fou, c’est quand même beau la NBA, non ?