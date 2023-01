Bob Myers et les Warriors, et si c’était bientôt la fin ?

Architecte de la dynastie Warriors, le président des opérations basket Bob Myers sera-t-il toujours à la tête de Golden State la saison prochaine ? C’est une question qui pèse de plus en plus dans la Baie de San Francisco sachant que son contrat arrive à échéance en juillet prochain.

Il y a un mois et demi, on avait déjà mis en avant la situation contractuelle de Bob Myers et la possibilité que la saison actuelle soit sa dernière avec les Warriors. Depuis, aucune progression n’a vraiment eu lieu dans les négociations concernant une potentielle prolongation du manager de Golden State, de quoi avoir de plus en plus de doutes par rapport à son avenir avec les Dubs.

Ces doutes sont aujourd’hui accentués par le dernier gros dossier sorti sur le site The Athletic, qui met clairement en avant la possibilité d’un futur départ de Bob Myers.

Si l’on en croit les sources d’Anthony Slater, Marcus Thompson II et Sam Amick, Myers ne se sentirait pas reconnu à sa juste valeur par le propriétaire de Golden State Joe Lacob. En effet, pour tout le travail accompli ces dix dernières années dans la construction de la dynastie Warriors, le président des opérations basket de GS estime qu’il devrait être l’un des dirigeants les mieux payés en NBA, ce qui n’est pas le cas actuellement d’après les chiffres de The Athletic.

The upper echelon of NBA executives make upwards of $10 million, sources tell @TheAthletic. Bob Myers isn’t part of that tier, per industry experts. Sources say Myers believes he should be among the highest-paid execs in the league, if not the highest.https://t.co/sQFGYzf77L pic.twitter.com/lt3oekNju9 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 25, 2023

Joe Lacob, qui paye pourtant une énorme luxury tax pour permettre aux Warriors de continuer à jouer le titre, serait-il un peu radin sur les bords concernant son manager Bob Myers ? Pas impossible même si d’après les insiders de The Athletic, le proprio de Golden State mettra l’argent qu’il faut sur la table cet été pour tenter de convaincre Myers de prolonger.

Néanmoins, l’avenir de Bob aux Warriors ne dépend peut-être pas uniquement du nombre de billets verts.

Myers a plusieurs fois souligné le côté très exigeant du poste de président des opérations basket, d’une manière générale en NBA mais encore plus dans une franchise comme les Warriors qui ne vise rien d’autre que le titre NBA. Le fait de devoir toujours être au top, de devoir continuellement trouver des moyens pour garder un coup d’avance sur la concurrence, avec toute la NBA qui essaye de vous faire descendre de votre piédestal, au bout d’un moment ça pèse. Et ça pèse peut-être encore plus quand vous avez un propriétaire comme Lacob qui, selon The Athletic, s’impose de plus en plus dans les décisions concernant l’équipe californienne, notamment dans les choix effectués à la draft. Alors peut-être que Bob Myers a tout simplement besoin de voir autre chose, peu importe le salaire que lui proposera son supérieur l’été prochain.

“J’aime ce que je fais actuellement. J’adore notre groupe. Il n’y a rien d’imminent concernant le fait que je quitte ce job. Mais c’est sain de se poser des questions sur où vous en êtes, et ce que vous faites. Beaucoup de choses sont intéressantes, durant ma jeunesse je pensais devenir prof.” – Bob Myers, via The Athletic

Toujours d’après Anthony Slater, Marcus Thompson II et Sam Amick, aucun scénario n’est à exclure à l’heure de ces lignes. Bob Myers peut très bien décider de rester à Golden State pour continuer dans la franchise où il est devenu l’un des meilleurs dirigeants NBA. Mais il peut aussi choisir d’aller dans une autre équipe (et croyez-nous, il ne sera pas à court d’options) pour construire quelque chose de nouveau, voire même carrément de quitter temporairement la Grande Ligue histoire de faire un break et assouvir d’autres passions. Après tout, au vu des résultats décevants de Golden State cette saison (23 victoires – 24 défaites, 10e de l’Ouest) et la perspective de voir certains joueurs cadres (genre Draymond Green) quitter les Warriors l’été prochain, le bon moment pour dire stop est peut-être venu, même si on ne peut pas écarter un scénario dans lequel les Dubs retrouvent leur superbe au cours des semaines à venir.

En tout cas, peu importe ce que l’avenir nous réserve, une chose est sûre : un départ de Bob Myers représenterait un gros tremblement de terre dans la Baie de San Francisco.

Arrivé sur le poste de manager général en 2012, Myers a monté la meilleure équipe possible autour des Splash Brothers Steph Curry – Klay Thompson, en faisant notamment des gros coups à la Draft (Draymond Green évidemment), en faisant venir le coach Steve Kerr, en tuant le game à la Free Agency (Kevin Durant bien sûr, mais aussi Andre Iguodala quelques années auparavant), et en réalisant des transferts malins (Andrew Wiggins). De quoi gagner le respect ultime au sein des différents secteurs de la franchise, en particulier Curry mais aussi Kerr et Draymond, qui sont très proches du manager de Golden State.

Tout ça pour dire qu’il n’y a pas de dynastie aux Warriors sans cette plaque tournante nommée Bob Myers. Et sans Bob Myers, cette dynastie pourrait officiellement prendre fin, pour toujours.

“Draymond Green a une player option pour la saison prochaine et pourrait partir. Le contrat actuel de Kerr expire après la saison prochaine. Plusieurs membres importants de la franchise sont très proches de Myers, et c’est pour cette raison que son départ pourrait représenter le premier domino dans la transition vers une nouvelle ère.” – The Athletic

There’s a growing sense that Bob Myers may become a free agent this summer. Many around the Warriors exec are wondering whether – and even predicting that – his days with Golden State are about to run out. Why? And what could happen next?https://t.co/d6PQ0y4wtw — The Athletic (@TheAthletic) January 25, 2023

