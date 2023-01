Un de perdu deux de retrouvés : c’est mignon mais quand même embêtant. Ce mercredi, les Bucks ont appris l’indisponibilité de Bobby Portis pour « un certain temps » suite à la contraction d’une entorse du ligament latéral au genou droit. Zou, les infirmières n’ont même pas eu le temps de changer les draps que le 6e homme du Wisconsin file renifler la transpi de Giannis.

Une entorse du ligament latéral du genou droit, qu’est-ce que c’est ?

Même blessure que Khris Middleton pendant les Playoffs 2022. Une durée d’indisponibilité estimée entre deux et pas mal de semaines : c’est donc “mieux” que cela arrive fin janvier plutôt que début avril. Mais l’analyse de consolation ne console pas. Les Bucks sont une fois encore privés de l’un de leurs atouts majeurs et repoussent inlassablement le jour où Mike Budenholzer disposera d’un groupe au complet pour préparer les joutes de postseason. Et par « groupe au complet » Jordan Nwora peut être absent hein, mais pas Giannis, Brook, Jrue, Khris ou Bobby. C’est un peu relou d’à chaque fois se voir retirée l’une des meilleures flèches du carquois. Avec Bobby Portis, on parle de l’un des favoris au trophée de Sixième homme de l’année. Un indispensable energizer (surtout en période de Playoffs), qui produit quand même des moyennes de 14.4 points à 50% au tir dont 34% du parking, 10.1 rebonds et 1.8 assist en 27 minutes par match. L’un des joueurs les plus valuables de la Ligue payé seulement 8 millions de dollars sur les deux dernières saisons. Finie l’exploitation, Bobby a été revalorisé l’été dernier et touche désormais 12 plaques à l’année. Un contrat – même si plus conséquent – encore topissime pour Milwaukee. Puisse l’intérieur aux épaules basses revenir le plus tôt possible et honorer ce pourquoi l’un des plus sérieux contenders de NBA compte sur lui, à savoir jouer des coudes en Playoffs.

Et si vous n’avez pas encore jaugé le bonhomme, la vidéo ci-dessous devrait vous y aider. « More than a fan favorite », Bobby Portis est l’un des atouts les plus sous-cotés de NBA. Champion NBA en 2021 avec les Daims. Le deuxième titre de l’histoire de la franchise. Vous n’achèterez pas son maillot, nous non plus, mais son nom est déjà gravé en lettres d’or dans l’histoire de Milwaukee. Et pour conclure sur notre sujet, là il est blessé donc c’est relou.