Cette nuit, les Bucks sont venus à bout des Clippers en s’appuyant se reposant sur un très grand Giannis Antetokounmpo. Il y avait une équipe pendant 42 ou 43 minutes, un semblant de répartition du ballon, puis le Greek Freak a pris le cuir sous le coude et s’est chargé – avec l’aide de certains de ses adversaires – de ponctuer les débats. Victoire 106 à 105.

Fiserv Forum en transe, Giannis Antetokounmpo qui part dans les sommets, Kawhi Leonard clutch sans le “c”, sans le “l”, sans le “u”, sans le “t”, sans le deuxième “c” et sans le “h”, Norman Powell calibre All-Star et Khris Middleton plafonné. Scénario pas sans vagues. Scénario… de Playoffs ?

C’était dingue, Giannis a tout retourné.

Ce grand malade a inscrit plus de la moitié des points de son équipe : 54 unités à 21/39 au tir et “seulement” 10/15 aux lancers. Y’a quand même 44 points inscrits dans le cours du jeu, un haut fait rendu possible par la triste latéralité d’Ivica Zubac. L’intérieur des Clippers a passé son temps à reculer jusqu’à se retrouver sous le cercle à ne pouvoir que constater les dégâts, ou à cisailler le bras du Grec dans un élan de panique. Et le pire dans cette histoire, c’est que les Clippers menaient de neuf points au début du 4e quart-temps (et de 21 points dans le 3e quart). L’équipe bougeait ensemble. Pas de joueur placé au-dessus de l’autre par le système. Des actions pensées par tous et pour tous. Avec la série de six victoires en sept matchs en cours, la partition jouée par les hommes de Tyronn Lue sonnait juste. Comme si le groupe, enfin au complet, tenait pour la première fois son rang de contender.

Norman Powell, incandescent avec 26 points à 9/16 au tir, doit regretter le match de ses deux boss. Si Paul George est resté discret (16 points à 6/16 au tir), Kawhi Leonard a rouvert les albums photos avant de venir. Que des fadeaways façon 2019 pour tenter de coucher les gosses dans la dernière minute. Mais cette fois, Marcel l’Arceau s’est montré sévère. Comme l’impression qu’aucune de ses tentatives n’était correctement calibrée. À chaque fois un petite décalage, et une copie rendu à 17 points à… 7/26 au tir. On retiendra une image. Celle de son dernier tir au buzzer, dans une position dont se souvient – et se souviendra encore longtemps – le Wells Fargo Center de Philadelphie. Bon là, pour le coup, ça a fini en airball.



Et pour Giannis, on fait quoi ? Clap, clap, clap avec les paumes, car c’est le 3e match à 50 points du Grec en moins d’un mois. Le genre de stat qu’on lit deux fois pour être sûr de bien la comprendre. Khris Middleton plafonné par une permission de 20 minutes, Jrue Holiday exclusivement défensif, Brook Lopez en mode « je m’écarte tu peux y aller » et Pat Connaughton qui prend 10 rebonds pour ne pas sombrer dans l’insignifiance. Rien de folichon autour de Giannis Antetokounmpo donc, mais une victoire en “solitaire” contre un contender qui s’épaissit et prend du bagage. Comme l’impression que ces Clippers – si en bonne santé – ne seront pas la même équipe dans un gros mois. Côté Bucks, Bobby Portis sera out pour encore un bout de temps. Le genre d’energizer qui aurait pu rééquilibrer le cours du match. La fin, elle, n’a eu besoin que de Kawhi et Giannis pour se dessiner en faveur des locaux. Grande partida, merci messieurs.