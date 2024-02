Giannis Antetokounmpo : “Nous devons cesser de nous apitoyer sur notre sort”

Alors que la reprise de la NBA est pour ce soir, Giannis Antetokounmpo a profité du All-Star Break pour s’ouvrir longuement sur la situation des Bucks cette saison. Entre changements multiples et difficultés à atteindre le niveau attendu, le Greek Freak a livré sa vision des choses.

Malgré une troisième place à l’Est et un bilan de 35 victoires pour 21 défaites, difficile de dire que la saison des Bucks est vraiment réussie. Véritable machine de guerre sur les dernières saisons régulières, les daims ont toutes les peines du monde à trouver leur rythme de croisière cette année. La faute sans doute aux nombreux changements de ces derniers mois. Entre le départ de Mike Budenholzer, l’arrivée de Damian Lillard (et du coup Jrue Holiday qui s’en va), l’équipe a bien changé depuis la saison 2022-23. Interrogé par Eric Nehm de The Athletic, Giannis Antetokounmpo sait que ces nombreux changements ont pu compliquer les choses mais il n’entend pas se cacher derrière cette excuse.

“Tout a commencé avec les propriétaires qui ont changé. L’entraîneur a changé. L’entraîneur a encore changé. Les joueurs vedettes ont changé. Khris qui est tantôt là tantôt pas là. Il y a tellement de choses à faire. C’est juste des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Il y a tellement de choses qui changent, mec. Mais on doit rester ensemble, je n’aime pas me victimiser. Ce n’est pas ce que je suis.”

Pour le Greek Freak, c’est avant tout dans l’attitude que les Bucks doivent évoluer. Il faut remettre le bleu de chauffe et aller se battre chaque soir pour faire mieux. Ce n’est qu’ainsi que Milwaukee aura une vraie chance de jouer la gagne en juin prochain.

“Je ne veux pas regarder en arrière et me dire : “Bon sang, j’ai eu de bonnes équipes et je n’ai pas réussi à franchir le cap”. Nous devons cesser de nous apitoyer sur notre sort. J’en ai assez de cela. Nous devons cesser de faire cela. Les choses ne vont pas nous être données. Nous devons aller les chercher. J’ai joué avec des gars qui ne se sentaient jamais mal dans leur peau. Ils sont arrivés, ont fait leur travail, sont rentrés chez eux, ont fait leur travail, sont rentrés chez eux, ont fait leur travail. C’est ce que nous devons faire. Nous ne le faisons pas pour l’instant, mais j’espère que nous y parviendrons”.

Ce changement d’état d’esprit, il doit venir des joueurs bien sûr mais le rôle du staff sera déterminant également. Tout récemment nommé, Doc Rivers va devoir trouver des solutions rapidement. Connu pour ses multiples échecs en Playoffs ces dernières saisons, le papa d’Austin a débuté bien mal son aventure dans le Wisconsin avec seulement 3 victoires en 10 matchs. Pour autant, le coach a la confiance totale de Giannis Antetokounmpo.

“Coach Doc est un homme formidable, il est dans la ligue depuis de nombreuses années et a gagné beaucoup de matches. Vous pouvez aller au lit et dormir tranquille. Que l’on gagne ou que l’on perde, on sait que le staff sera prêt. Et pas seulement lui, Rex (Kalamian), Dave Joerger, Joe Prunty, nous avons des gars qui sont extrêmement intelligents et qui connaissent le basket-ball. De ce point de vue, il n’y a plus d’inquiétude à avoir”.

Par ses paroles, on sent que le Greek Freak entend réveiller sa franchise pour aller de nouveau vers l’avant mais le double MVP sait aussi que les progrès risquent de prendre un peu de temps et qu’il y aura encore des soirées qui vont être dures à digérer.

“Cela me rend fou. Cela me rend fou, je ne vais pas mentir… Par exemple, (contre Denver), je me suis senti comme. Hmm, il y a quelque chose qui se passe ici. Ensuite, (contre Miami), je me sens horriblement mal. Mais il y aura des hauts et des bas. Nous devons continuer à travailler. “Nous devons continuer à évoluer. Nous ne devons pas changer notre identité. Bien sûr, nous devons être plus forts. Nous devons être plus forts. Je dois mieux jouer. Je dois mieux comprendre le jeu. Mais nous devons continuer à évoluer. Nous devons ajouter la philosophie du coach Doc à ce qui a fonctionné et nous espérons pouvoir créer un bon mélange pour les 25 prochains matches qui nous attendent et être compétitifs en Playoffs”.

On verra si ce coup de gueule a porté ses fruits très vite. Les Bucks reprennent le chemin des parquets ce vendredi à Minnesota.

Source texte : The Athletic